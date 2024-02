El Jaén Paraíso Interior FS viaja a Cartagena en busca de asaltar la segunda posición

Cartagena, la ciudad que albergará la Copa de España 2024 dentro de un mes, acoge esta tarde (20:00 horas) en su Palacio de los Deportes el enfrentamiento entre Jimbee Cartagena y Jaén Paraíso Interior FS. El partido, correspondiente a la jornada 19 de liga.

El Jaén Paraíso Interior FS afronta el partido tres días después de la victoria frente a Movistar Inter FS (3-2). La plantilla a mediodía rumbo a Cartagena para intentar mantener una racha excepcional.

En las últimas diez jornadas, el equipo amarillo ha logrado 25 puntos de 30 posibles. Además, es el equipo menos goleado junto al Jimbee Cartagena, su rival de hoy. Los de Dani Rodríguez no pierden en liga desde mediados de noviembre, cuando se le escaparon los tres puntos contra ElPozo Murcia Costa Cálida en el último minuto. De hecho, actualmente está empatado a puntos en la tabla clasificatoria con ElPozo, sumando ambos 32 puntos. Un punto más tiene Jimbee, 33, por lo que vencerle colocaría al Jaén Paraíso Interior FS en segunda posición, dependiendo también de lo que haga el equipo charcutero en Córdoba en el primer partido tras el cese de su entrenador, Javi Rodríguez.

Dani Rodríguez ha contado con dos sesiones preparativas para este partido en las que no ha participado Mauricio, por unas molestias en la rodilla. Hasta el momento se desconoce si el técnico jiennense volverá a contar con Chino, que pudo completar el último entreno. Al finalizar la sesión vespertina del viernes, el técnico jiennense atendió a los medios de comunicación y aclaró a este respecto que: “para nosotros la victoria contra Inter era muy importante, conseguirla con nuestra gente y teniendo en cuenta el complicado calendario que queda. Hay poco descanso, tenemos algún jugador con molestias como Taborda, que será duda para el partido, aunque quizás recuperemos a Chino. Cada encuentro estamos intentando prepararlo de la mejor forma y mañana tenemos la intención de hacer un gran encuentro como ya hicimos la temporada pasada“.

A su vez, e entrenador amarillo valoró el gran momento de los suyos: “vernos ahí arriba es importante, está todo muy comprimido y un par de victorias te mete arriba. Llevamos una buena línea y tenemos que seguir en esa dinámica, sin obsesionarnos y sabiendo la dificultad que conlleva visitar la pista de Jimbee Cartagena“. Sobre el rival de hoy, Dani Rodríguez destacó: “es un equipo muy en forma, metido en todas las competiciones y enchufado en liga regular. Es un rival con una gran confianza y eso hace que sean muchos más peligrosos. Intentaremos hacer las cosas bien e ir a ponérselo difícil“.

Inmerso en la liga, con el rabillo del ojo, el Jaén Paraíso Interior FS también mira a la eliminatoria copera del próximo miércoles, una nueva oportunidad para estar en la que sería la tercera Final Four de Copa del Rey. Dani Rodríguez habló de esa fecha aunque destacó el choque más cercano: “el miércoles tenemos un partido importante para nosotros que nos permitiría meternos en otra Final Four pero sabemos que en liga no te puedes descuidar y que hay que ir sacando todos los puntos posibles ya que un mes malo te condena a mirar hacia abajo. Estamos en una posición y queremos dar ese golpe sobre la mesa que sería conseguir la victoria mañana en Cartagena“.

Jimbee Cartagena Costa Cálida, un rival en buena línea

El equipo dirigido por Duda está viviendo el mejor momento de su historia. En liga ocupa la segunda posición, con nueve victorias, seis empates y tan solo dos derrotas. Una de esas victorias fue ante el Jaén en el Olivo Arena en la cuarta jornada de liga. Con el marcador a cero durante todo el encuentro, los de Duda tuvieron acierto de cara a la portería con dos goles a falta de dos minutos, llevándose a Cartagena los tres puntos.

También el Olivo Arena ha sido el escenario del primer gran título de su historia: la SuperCopa de España, tras vencer en semifinales por dos a cuatro a Mallorca Palma Futsal y al Barça, en la final, por uno a dos.

Otra victoria significativa del equipo melonero esta temporada es la goleada de 5-0 a ElPozo Murcia Costa Cálida en octavos de final de la Copa del Rey, eliminando a su rival directo de la competición. En su último partido de liga, disputado el pasado miércoles, volvieron a ganar en el derbi murciano por dos a tres.