El Jaén Paraíso Interior FS se regala una victoria ante Movistar Inter en la noche de San Valentín

El idilio de amor entre la marea amarilla y el Jaén Paraíso Interior FS es un hecho. En la noche de San Valentín, la afición jiennense volvió a responder rozando el lleno en el Olivo Arena un miércoles laborable, y el conjunto de Dani Rodríguez les correspondió con un triunfo de mucho mérito ante el Movistar Inter (3-2).

El duelo tuvo dos partes muy diferenciadas. Los primeros 25 minutos fueron de intensidad y dominio de la situación del Jaén Paraíso Interior FS Pese a la baja de Chino, el cuadro amarillo estuvo muy cómodo en el primer acto. Las triangulaciones encontraron habitualmente la referencia del pívot y crearon problemas a la defensa interista. La primera ocasión llegó en el primer minuto con un disparo de Míchel a pase de Alan Brandi, que interceptó Jesús Herrero.

Ese control del Jaén Paraíso Interior FS se vio acrecentado con el 1-0 en el minuto 9. Lo firmó el debutante João Salla, prácticamente en su primera acción tras saltar desde el banquillo, en un disparo que tocó en Raya y se introdujo en la portería visitante.

Inter Movistar subió el ritmo de su defensa y empezó a generar peligro. Sobre todo, con una intentona de Humberto, que se encontró con Dudú, que fue titular bajo los palos del Jaén Paraíso Interior FS y rayó a gran altura.

En ese tramo final del primer tiempo, el choque se enrareció con varias tarjetas amarillas, a ambos equipos. Dani Rodríguez frenó esa dinámica con un acertado tiempo muerto en el que pidió a los suyos templar los ánimos y volver al plan de juego. Le hicieron caso sus pupilos y a falta de tres minutos y medios para el descanso, acrecentaron su ventaja. Esta vez a balón parado, en una jugada de pizarra. Centro preciso de Pablo del Moral y Renato la engancha de volea cruzada para batir a Jesús Herrero y hacer el 2 - 0. De ahí al descanso, lo más destacado fueron los primeros minutos de Arnon y el debut oficial del canterano Enrique Ortega, que saltó al parquet en los últimos segundos.

Reacción visitante tras la expulsión de Míchel

En los primeros cinco minutos de la segunda mitad no se atisbó un gran cambio en la tendencia del juego. Jaén Paraíso Interior FS siguió contemporizando, mientras los de Alberto Riquer no encontraban la fórmula de penetrar en la defensa amarilla. Sin embargo, el penalti por mano de Míchel cambió el choque. El mengibareño vio la segunda amarilla e Inter Movistar se metió de nuevo en el partido. Terry no falló ante Espíndola, que salió a intentar pararlo, y subió el 2-1 al electrónico.

Jaén Paraíso Interior FS acusó el golpe. Coincidió con sus peores minutos, en un tramo de encuentro que vivió una escena surrealista con la rectificación de los árbitros de una segunda amarilla mostrada a Cecilio. En medio de esa vorágine, Inter Movistar aprovechó para establecer el empate, tras un robo en la salida, y un buen pase de Lazarevic para que Ruby Lemos, libre de marca, remachase a gol el 2-2 a falta de 14 minutos.

Se repitió un guión similar al partido de la primera vuelta, en el que el Jaén Paraíso Interior FS se puso con dos goles de renta, que finalmente acabó en empate. De nuevo, Dani Rodríguez llamó a filas a los suyos para reactivar la versión de la primera parte. Tuvo su efecto porque el partido se volvió a nivelar con ocasiones en ambas área.

Poco a poco, el Jaén Paraíso Interior FS fue agigantándose en el 40x20, obligando a Jesús Herrero a convertirse en salvador de su equipo con varias acciones consecutivas, ante Pablo de Moral, Taborda y Renato. Hasta que a falta de dos minutos y medio, Mati Rosa derribó la resistencia interista. En una jugada de César Velasco, el internacional español encontró el desmarque del argentino que a la media vuelta y al palo largo consiguió enviar el balón al fondo de las mallas.

Una regate, un pase en el momento exacto, girarse y ANIQUILAR Jaén Paraíso Interior (@JaenFS) vuelve a ponerse por delante en el tramo final #JaénMovistar #PrimeraDivisionFS 🔴DIRECTO: https://t.co/56x6E4YT2r pic.twitter.com/P3WjNWINpH — Teledeporte (@teledeporte) February 14, 2024

Alberto Riquer pidió un tiempo muerto mientras el Olivo Arena rugía de pasión. Apostaron los madrileños por sacar a Terry como portero-jugador, pero no supieron encontrar un resquicio en la defensa jiennense. Las posesiones largas y la presión alta ayudó e incluso pudo permitir sentenciar pero un disparo de César Velasco se estrelló con el poste. El único sobresalto vino en la última jugada del partido en la que Lazarevic probó suerte a falta de siete décimas con una lanzamiento de falta lejanísimo que repelió el larguero.

Explosión de alegría en el Olivo Arena, en una noche de San Valentín en la que volvió a emerger la conexión entre la marea amarilla y el Jaén Paraíso Interior FS, que regaló a los suyos una enorme victoria ante un gran rival.

El triunfo coloca a los jiennenses en la cuarta posición con 32 puntos, tras la derrota de Palma, y ahonda en la mala racha liguera del Inter Movistar FS, que sale de la zona de play off, y se queda noveno con 25 puntos.