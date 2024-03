José A. Presa 'Puskas': "Estoy convencido de que Peragón es la mejor opción para el banquillo del Real Jaén"

El Real Jaén vuelve a vivir un momento de cambio en lo deportivo. La decisión del Consejo de Administración de cesar a Emilio Fajardo y el anuncio de Roberto Peragón como nuevo inquilino del banquillo jiennense generan muchas preguntas en la afición lagarta. Desde Jaén Hoy, hablamos con José Antonio Presa 'Puskas', director deportivo del Real Jaén, que explica los motivos del despido del técnico alicantino y la apuesta por el nuevo entrenador, en un inicio de semana movido también a nivel institucional por la llegada de los nuevos propietarios.

Pregunta: - ¿Cuáles han sido los motivos para la destitución de Emilio Fajardo?

Respuesta: - Principalmente, el tema del juego que estaba desplegando el equipo. Desde el club, creemos que la gente cuando va a La Victoria, además de querer ver ganar al equipo, quiere ver buen fútbol. Esa faceta no se estaba dando, y además con todos los equipos de arriba que hemos jugado no hemos sacado buenos resultados. Por todo ello, hemos creído conveniente un cambio.

Puskas: - En verano se hizo una apuesta muy fuerte por Emilio Fajardo. En el mercado de invierno se reforzó ampliamente el equipo. ¿La llegada de los nuevos propietarios ha influido en esta decisión?

Puskas: - No, porque el Consejo de Administración es el mismo. Se ha incorporado alguien de la nueva propiedad, pero hemos valorado entre todos y al final el consenso entre todos nos llevó a tomar esta decisión. A ver si damos con la tecla y tenemos esos resultados que queremos.

Pregunta: - ¿Había perdido Emilio Fajardo el apoyo del vestuario?

Puskas: - En un vestuario, cuando todo va sobre ruedas, las cosas son más fáciles. Cuando ves que no te salen las cosas, los jugadores son egoístas, a veces, pero no creo que haya sido por falta de confianza de nadie. Ha sido, más bien por las sensaciones desde fuera, por cómo se veía el equipo, por la manera de jugar, la manera de transmitir a la afición. No teníamos un sistema predefinido vistoso, y yo soy de los que piensa que el Real Jaén como institución tiene que ser un equipo poseedor de la pelota, que sometamos al equipo contrario y es lo que vamos buscando.

¿Fue la derrota en Málaga la gota que colmó el vaso? En ese caso, ¿por qué se esperó hasta el sábado para oficializar la decisión de su destitución?

Puskas: - Estas decisiones son difíciles de tomar. Hay estar convencido de que la persona que vas a traer cumple los requisitos que el club quiere. Además conllevan muchos trámites y flecos a nivel contractual para hacer las cosas bien y evitar que vuelva a ocurrir lo que ha pasado en el Real Jaén otros años con problemas y denuncias.

Pregunta: - ¿Ha habido algún problema con Emilio Fajardo en el ámbito contractual?

Puskas: - Las negociaciones han sido fáciles con él. Se ha hecho todo bien. Le deseo que le vaya bien. Esto es deporte. Las decisiones las tomas porque estás decidido en que vas a mejorar. Esperemos que el tiempo nos dé la razón.

Pregunta: - Pasamos página y hablamos ya del presente del Real Jaén que ahora es Roberto Peragón. ¿Fue la primera opción de la dirección deportiva?

Puskas: - Habíamos tenido más opciones. Los agentes te envían muchos currículums de entrenadores a lo largo de una temporada. Forma parte de mi trabajo. A raíz de conocerlo, estoy convencido de que Peragón es la mejor opción para el banquillo del Real Jaén.

Pregunta: -¿Qué se le va a exigir a Roberto Peragón?

Puskas: - El equipo tiene que ganar y es lo que se le va a exigir. Ahora tiene unos días de adaptación para transmitir sus ideas a la plantilla y que el equipo juegue bien. No va a llegar de la noche a la mañana y el equipo va a ser el Dream Team, pero queremos que el equipo mejore y podamos llegar al play off, si no llegamos a la primera posición, con las máximas garantías de ascender.

Pregunta: - ¿Cómo se conformará el nuevo cuerpo técnico? ¿Cuándo arranca el nuevo míster?

Puskas: - Viene una persona de su confianza como analista. Del actual, va a seguir Santi López como segundo entrenador, Gregorio Ciudad Real como preparador de porteros, y Javi Díaz, como fisio. Junto a Emilio, salen su segundo, Álex y el preparador físico, José Alemán. En unos días se incorporará el nuevo. En el entrenamiento de hoy se despedirá Emilio y a continuación, el equipo se pondrá ya manos a la obra con el nuevo míster.