En Jaén hay más del doble de posibilidades de cruzarte con una mascota que con un niño

Hay compañías que alivian la soledad, que dan cobijo y cariño, que incluso pueden aliviar el estrés con una simple caricia. Estas necesidades las pueden cubrir los animales de compañía. Se ha demostrado que la interacción con animales disminuye los niveles de cortisol y disminuye la presión arterial, según expone el Instituto Nacional de Salud. Quienes han tenido o tienen mascotas entienden bien el significado de esa afirmación, por ello, muchos jiennenses eligen incluir en su vida un animal.

La sensibilidad por las mascotas cada vez es mayor y ha estrechado el vínculo entre las personas y los seres vivos. Más personas eligen cada día en España adoptar un animal cubriendo necesidades afectivas. La soledad y también la economía y la difícil conciliación laboral y familiar hace que adoptar un perro, un gato u otra mascota se convierta en una de las principales opciones.

Desde 2022 en España , los animales tienen un estatus jurídico diferente al de los bienes materiales y pasaron a ser considerados "seres vivos dotados de sensibilidad". Por lo que ya no son "cosas", lo que les confiere una consideración de miembros de la familia.

Tanto ha sido este incremento que en Andalucía, en el año 2005 había 692.411 mascotas en total, y en 2022 hay registradas 2.250.845. Con la pandemia se registró un repunte con 2.567.119 mascotas, según el Registro Andaluz de Identificación Andaluz (RAIA), de la Junta. Lo que apunta a una clara elección para combatir la soledad.

Más del doble de perros que de niños

En Jaén, debido además al descenso de los nacimientos y la emigración, es más probable encontrarte un perro que un niño por la calle, hay más del doble de canes que niños menores de 14 años. Los jiennenses tenían registrados en 2022, 182.894 mascotas y 172.550 perros. Los niños menores de 14 años empadronados en la provincia en la última estadística del INE fueron 83.102.

Los múltiples factores socioeconómicos no ayudan a que los nacimientos contrarresten la proporción, cada año se registran menos. En 2020 hubo 3.479 alumbramientos en Jaén; en 2021, 3.351; en 2022, 3.233; y en 2023 hasta septiembre 3.141 nacimientos. Sin embargo, la adopción o compra de animales se ha mantenido más estable, no bajando nunca de los 180 mil desde hace tres años. Además de 2019 a 2020 se incrementó el número de mascotas registrados llegando a los 216.217. Algo que no ha ocurrido con los nacimientos, desde hace más de siete años han caído en picado.

¿Cuáles son los animales favoritos?

Los animales favoritos de los jiennenses son los perros, hay 172.550; de los cuales 3.672 son calificados como potencialmente peligrosos, luego los gatos, 9.242; y por último los hurones, siendo 994. Una de las características para calificar un perro como potencialmente peligroso, es la mordida. Según este criterio, las razas son las siguientes: el pitbull, el bull terrier, el american standford, el rottweiler, el dogo argentino, el fila brasileño, el tosa inu y el akita inu.

En Andalucía es obligatorio desde que se publicó el 24 de noviembre, la Ley 11/2003 de Protección de los Animales, que en su artículo 17.1 dice: "Los perros y gatos deberán ser identificados individualmente mediante sistema de identificación electrónica normalizado, implantado por veterinario, dentro del plazo máximo de tres meses desde su nacimiento." No obstante, tanto la normativa de perros potencialmente peligrosos, como ordenanzas de numerosos municipios andaluces ya establecían este método de identificación como obligatorio con anterioridad.

Los animales favoritos de las mujeres son los gatos, quienes tienen en sus hogares en toda la provincia jiennense 9.144. Sin embargo, los hombres se decantan más por los perros, que tienen 103.669.