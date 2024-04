Julio Millán afirma sentirse "indefenso" tras su citación judicial y lo atribuye a una campaña del PP

El secretario general del PSOE local y exalcalde de Jaén, Julio Millán, ha hablado de "indefensión" tras conocer el auto en el que el juez confirma su citación, junto a la de la concejala socialista África Colomo, para declarar en calidad de investigados y como presuntos autores de un delito de denuncia falsa, habiéndose retirado la del secretario de Organización del PSOE-A y parlamentario andaluz, Jacinto Viedma, por su condición de aforado.

En concreto, la citación se refiere a la denuncia interpuesta por el PSOE la noche antes de las últimas elecciones municipales por una supuesta compra de votos en la que se apuntaba a los entonces concejales del PP Antonio Losa y Manuel Palomares.

"Yo creo que hay una indefensión porque, al fin y al cabo, se ha manipulado la información, se ha trasladado con anterioridad a que lo conociéramos los propios afectados, se ha difamado y, por tanto, eso forma parte de una campaña orquestada del Partido Popular para seguir tergiversando, seguir difamando", ha dicho Millán a los periodistas tras asistir al minuto de silencio por la muerte en Jaén de un menor presuntamente a manos de su madre.

Ha añadido que el objetivo del PP es "conseguir por otra vía lo que no se consiguió por la vía de los hechos". Ha subrayado que "el Partido Popular perdió las elecciones en Jaén capital, tampoco consiguió la Diputación provincial" y a la crítica del PSOE al nuevo gobierno local (PP-Jaén Merece Más) por "falta de gestión", el PP "la quiere contraatacar con una dimisión", que ha afirmado que no va a llegar. "Quieren que sea yo el problema y que yo me vaya cuando voy a seguir defendiendo los intereses de esta ciudad aquí, en Jaén, por más que le pese", ha dicho Millán.

Ha defendido que el PSOE interpuso la denuncia para que se investigaran los hechos. "Fue únicamente a partir de las diligencias policiales cuando tuvimos conocimiento de la situación que se había producido", ha dicho Millán que ha añadido que desde el PSOE "aportamos toda la documentación, personalmente mi teléfono móvil, la información, sin manipular nada de nada".

Acusa al Partido Popular

Para Millán se trata de "una artimaña del Partido Popular en la que lo que viene a buscar es, en este caso, que yo personalmente pueda acudir y declare ante sede judicial". "Hicimos lo que teníamos que hacer, que fue poner en conocimiento de la Policía los hechos, en ningún caso acusamos a nadie", ha dicho Millán, que ha añadido que en lo que respecta a este caso "nunca en ningún momento se ha utilizado políticamente por parte del Partido Socialista".

En opinión de Millán, es "un precedente muy peligroso que un ciudadano se dirija a la Policía Nacional a poner unos hechos que pudieran tener algún indicio delictivo y al final sea este ciudadano el que se vea atacado". También ha hecho hincapié en que el PSOE decidió denunciar por "ese indicio de veracidad" que vieron en los pantallazos de Whatsapp que acompañaban la denuncia y de hecho desde el PSOE hasta el mes de septiembre se ha estado pidiendo que se siguiera investigando.

Ha dicho que tanto él como África Colomo acudirán como investigados "para decir toda la verdad". En el caso del secretario de Organización del PSOE-A, Jacinto Viedma, que también estaba citado a declarar como investigado, el juzgado lo deja sin efecto por su condición de aforado. Será después de que declaren Millán y Colomo cuando el juez tomará la decisión de si remite o no la causa al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para que le tomen declaración a Jacinto Viedma.