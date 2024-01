¿Prohibición de fumar en las terrazas? La Asociación de Hosteleros de Jaén apunta que podría reducir el consumo

Encender un cigarrillo tras dar un sorbo a una cerveza en una terraza, podría ser un gesto que tenga los días contados. En 2011, la nueva prohibición de fumar en el interior de los bares ya dejó una imagen de una hilera de fumadores en la puerta de los establecimientos. Y aunque desde entonces se ha producido una caída del consumo de tabaco, la nueva ministra de Sanidad, Mónica García, quiere rescatar el borrador de un plan de 2021 que pretendía aumentar los espacios sin humos, regular las nuevas formas de fumar, como los ahora demandados vapers o subir los impuestos.

Un plan que ya tuvo su simulacro con la pandemia, cuando entre las muchas medidas anti covid, quedó prohibido el fumar en las terrazas de los bares, y cuyo incumplimiento podía multarse desde los 100 a los 3.000 euros. Si hay algo que caracteriza a Jaén es el tapeo y la cantidad de terrazas para disfrutar de ello, haga frío o calor. Por ello, esta medida afecta directamente a este sector. La Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Provincia de Jaén (Hosturjaén) se pronuncia al respecto: "Es un tema complejo, indudablemente nosotros todo lo que se prohibir no nos gusta".

Posible disminución del consumo en bares

"Si eso se prohíbe habrá gente que si se tiene que fumar un cigarro o si por sistema fuma constantemente, esa persona no se va a sentar en un bar, o se sentará menos veces de las que acostumbra. Lógicamente influye negativamente, cualquier prohibición influye negativamente", explica el consejero de Hosturjaén, Ramón Calatayud, a este medio.

Aunque los espacios sean abiertos y al aire libre, muchas veces la nube de humo es inevitable y los no fumadores o los niños terminan inhalando tabaco. En una entrevista a Cadena SER, García señaló que el plan es una continuación de las medidas ya aplicadas en el país, que es ampliar los espacios libres de humo y proteger a los menores y a todas las personas pasivas.

En eso, coincide Calatayud: "Hay que reconocer es que lo que no se puede es molestar al que hay al lado". "Creo que todo hay que verlo en función del respeto que se le tenga al que hay al lado. Hay gente que se pone a fumar descaradamente y que no tiene para nada en cuenta las personas que hay al lado, incluso si les molesta o no, entonces yo entiendo que si tuviésemos el respeto con las personas de alrededor podría ser perfectamente compatible, pero claro, pensar que eso lo va a cumplir todo el mundo lo veo muy difícil. Como consecuencia de eso, vienen las prohibiciones", cuenta.

Estas primeras restricciones vinieron en 1988, donde hasta lo normal era que el profesor de un colegio o el médico en consulta fumaran. Desde entonces, las medidas antitabaco comenzaron a implementarse, y unido a la concienciación su consumo empezó a reducirse.

Cada jiennense consumía casi 94 cigarrillos de media en 2005

En 2005 se prohibió fumar en los espacios de trabajo. La norma, terminaba también con los espacios reservados para fumadores y establecía la prohibición de fumar en bares o restaurantes que no tuvieran una zona habilitada separa del resto de fumadores. Por aquel entonces, se vendían en Jaén 62 millones 34.100 mil cigarrillos. Lo que significada que de media cada jiennense consumió casi 94 cigarrillos en ese año.

Tres años después, lejos de disminuir el consumo de cigarrillos en la provincia jiennense, aumentó hasta los más de 64 millones. En 2010 llegó un nuevo decreto, la Ley Antitabaco, que entró en vigor primeros días de 2011 para ya sí vetar el tabaco en todos los locales ya fueran bares, discotecas, restaurantes o estuvieran diferenciados por espacios de no fumadores y fumadores. Además, se prohibió fumar a las puertas de los hospitales y colegios, y los parques.

En el año siguiente, 2012, si hubo una gran caída de la venta de cigarrillos, los jiennenses estaban cada vez más concienciados, muchos apartaron el tabaco de su día a día o bien disminuyeron el consumo. Ese año se vendieron casi 41 millones de cigarrillos, 6 millones menos que en 2011.

En el reciente 2023 que acabamos de cerrar, el contraste en el descenso de la venta de cigarrillos es mucho más acusado, 23.920.290 se vendieron. Lo que corresponde a 38,5 cigarrillos por cada jiennense en 2023. Una cifra que dista mucho de la de 2005 cuando le correspondía casi 94.

El 72% de la población, a favor de la prohibición de fumar en terrazas

Ahora, este borrador, que aún no queda claro si se aplicará, pretende seguir reduciendo el consumo de tabaco entre la población. Según una encuesta realizada en 2022 por la Sociedad Española de Medicina y de Familia un 72% de la población, a favor de la prohibición de fumar en terrazas, donde la percepción de exposición al tabaco alcanza el 73%.

"Lo más normal es que en un sociedad antitabaco lo prohíban y realmente prohibirlo para la hostelería no viene nada bien. Ahora estamos en un situación que con el covid se prohibió, después se quitaron todas las medidas con respecto al covid y ahora hay una especie de limbo", apunta el gerente de Hosturjaén.

El futuro es incierto aunque la prueba de la pandemia dejó una gran insatisfacción en el sector hostelero con protestas ante las medidas y acarreando con cierta responsabilidad de vigilar que se cumpliera la normativa. "Tuve broncas muy serias con este tema porque en los letreros ponía 'prohibido fumar', y veías a la gente fumando al lado del letrero. El poner a un camarero o al dueño como si fuera un policía y diciéndole a la gente si puede o no puede fumar es un problemón", concluye Calatayud.