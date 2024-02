Santa Elena, el municipio de Jaén con más concentración de gas radón, a la espera de medidas del Gobierno para analizar su situación

Entre un 3 y un 14% de los casos de cáncer de pulmón a nivel mundial están relacionados con la exposición al radón residencial, según estima la Organización Mundial de la Salud (OMS). Estas cifras sitúan al radón como la segunda causa más significativa de cáncer de pulmón, tras el tabaco, y la principal en no fumadores. El gas radón se extiende manchando el oeste del mapa del territorio español y sus efectos nocivos llegan hasta la provincia jiennense. Se trata de un gas radioactivo, incoloro, inodoro e insípido. Se produce por desintegración radiactiva natural del uranio presente en suelos y rocas, y se filtra en viviendas y centros de trabajo a través del subsuelo.

Por ello, el Ministerio de Sanidad, lanzó el Plan Nacional contra el Radón para proteger la salud del conjunto de la población, y las personas trabajadoras en particular, frente a los riesgos de la exposición a este elemento químico en forma gaseosa. En Jaén existen más de ocho municipios afectados por el radón.

El mapa del potencial de radón en España, elaborado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) muestra los niveles más elevados donde se concentra en Jaén este gas radiactivo, siendo la zona norte de La Campiña, Sierra Morena, parte de El Condado y el área oeste de Sierra de Segura las más afectadas. La OMS aconseja establecer un promedio anual de referencia de 100 bequerelios por metro cúbico (Ba/m3) en todos los países y en circunstancias excepcionales que no supere los 300 Bq/m3. Y en la provincia hay un municipio donde se salta esa línea roja, y que rebasa los 400 Bq/m3, es Santa Elena, según muestra el mapa del CSN.

Incertidumbre y desconocimiento entre los vecinos

En este pequeño pueblo de tan solo 883 habitantes con un término municipal de 144 km² que limita con Ciudad Real, la incertidumbre y el desconocimiento es máximo. Los vecinos del municipio aseguran no estar al tanto de lo que es este gas, ni los efectos perjudiciales que suponen para su salud.

La primera vez que se detectó este efecto fue al comprobarse un aumento en la tasa de cáncer de pulmón entre trabajadores de minas de uranio expuestos a altas concentraciones de radón. Además, hay estudios realizados en Europa, Norteamérica y China que confirman que, incluso en concentraciones bajas como las que se encuentran en las viviendas, el radón también entraña riesgos para la salud y causa cáncer de pulmón en todo el mundo.

"Es lo primero que escucho la verdad, y te diría que nadie sabe sobre este tema aquí. Además, no hay casos relevantes de cáncer de pulmón en el municipio, si los hay es como puede haberlos en otros lugares", expresa Amador Bravo, vecino de Santa Elena. "No tenía constancia de lo que es el gas radón hasta ahora, pero si afecta debería hacerse un análisis. Me comunicaré con el Ayuntamiento para informarme", expresa Tomás Muñoz, otro vecino del municipio. No fueron los únicos santaeleneros que dieron una respuesta negativa ante el conocimiento del gas radón.

A la espera del contacto del Gobierno de España

El alcalde del Ayuntamiento de Santa Elena, Ramón Coloma, asegura a este medio que todavía, ningún organismo del Gobierno se ha puesto en contacto con el municipio para rastrear la zona o aplicar medidas al respecto. "Se que hay un protocolo y que hay un compañero que está en ello trabajando, pero de momento no hay nada oficial".

Colomo explica que a raíz de esta noticia anunciada por el Ministerio de Sanidad se han interesado más en el tema, se han informado por su propia cuenta y han dado los primero pasos para analizar la situación, que asegura no es grave en el pueblo. "La concentración de radón es en lugares que estén muy poco ventilados y además no tiene por qué haber una concentración alta, más si hay ventilación", expresa. "Lo que hemos estado viendo con el aparejador y demás es que es muy difícil tener una concentración muy alta a no ser que sea en un lugar sin ventilación ninguna. De hecho hemos hecho mediciones y es verdad que en una habitación puede estar a 100 cuando no hay ventilación, pero si hay a lo mejor una puerta baja rápidamente", cuenta el alcalde.

Si bien es cierto las mediciones que se han hecho de este gas han sido en varias instalaciones del Ayuntamiento, según indica, y este edificio se encuentra en la parte del municipio menos afectada por el radón. "Hay que estar por encima de 400 y es muy difícil que haya un espacio así, pero bueno estaremos pendientes y en el momento que haya un protocolo actuaremos para que ventilen las casas y demás. En las construcciones nuevas sí tiene que llevar más materiales para que no pase ese gas desde el suelo", señala.

El Plan aprobado por ministra de Sanidad, Mónica García, se articula en cinco claves: edificación, lugares de trabajo, conocimiento e infraestructura básica, zonas de actuación prioritaria y comunicación y concienciación. De esta manera se evaluará la incidencia sobre la salud de la población junto con la exposición de los ciudadanos al radón, se tratará de reducir la concentración del gas en los edificios. Otra de las actuaciones va servir para potenciar la concienciación sobre los efectos del radón en la salud y, en particular, en combinación con el tabaco.

Además, Colomo al igual que los vecinos asegura que no hay casos significativas de cáncer de pulmón. "Hemos estado hablando con contactos del Gobierno de España y estamos a la espera de que me pasen el protocolo y nos informen un poco más de las medidas a tomar. Supongo que nos citarán o nos dirán si hay algún tipo de subvención para las casas del municipio que no cuenten con el correcto aislante".

Cómo se cuela el radón en las viviendas

El radón puede entrar a los edificios por las grietas del suelo, los agujeros en la construcción, las ventanas, los desagües o los espacios que rodean los cables o las tuberías, según explica el Organismo Internacional de Energía Atómica. Este gas no se disipa en espacios cerrados a la misma velocidad que al aire libre y tiende a acumularse dentro de las edificaciones, lo que lo convierte en una causa importante de exposición a la radiación para el público.

Existen medidas para prevenir la filtración del radón en los edificios de nueva construcción y para reducir su concentración en los edificios existentes. Al construir una edificación hay que tener en cuenta la posible exposición a este gas, sobre todo en las zonas donde esté muy concentrado. Algunas de estas son: aumentar la ventilación del forjado, instalar un sistema de evacuación mecánica del radón en el sótano o bajo los pisos sólidos, evitar que se filtre desde el sótano hasta las habitaciones, sellar pisos y paredes, y mejorar la ventilación del edificio, sobre todo en el contexto del ahorro energético.

Los sistemas pasivos de mitigación pueden reducir en más de un 50% los niveles de radón en los espacios interiores y, si se añade un sistema de ventilación esos niveles pueden descender todavía más.