El alcalde de un pueblo de Jaén defiende el alumbrado felicitando el Ramadán tras la polémica surgida

Hace unos días en un pequeño pueblo de la provincia de Jaén, Villanueva del Arzobispo, el Ayuntamiento del municipio, conformado por el partido independiente Agrupación por Villanueva (AxV) y el Partido Popular (PP), colocaron un alumbrado felicitando el Ramadán en cuyas letras se puede leer 'Ramadan Mubarak'. Este cartel luminoso ha generado polémica en el pueblo entre quienes consideran una "intromisión" a las tradiciones del país y quienes defienden que España es aconfesional, por lo que no reconoce ninguna religión como oficial, y algunos vecinos hacen a alusión a otras celebraciones cristianas donde parte de la población puede no sentirse igualmente identificada. El alcalde del municipio, Jorge Martínez, defiende para este medio la iniciativa.

El partido Vox en Andalucía no tardó en hacerse eco de esta iniciativa para criticar el alumbrado, expresando que la prioridad de su formación es proteger "nuestras tradiciones", lo que crispó aún más los comentarios generados en redes sociales ampliando el debate fuera del municipio. Un debate, que el alcalde considera innecesario y responde a las palabras de Vox: "En Villanueva del Arzobispo he recuperado muchas tradiciones perdidas, he recuperado la tradición dela bocina, he recuperado la tradición de la cofradía de las Ánimas, he recuperado la tradición de 'los miércoles', o las hogueras de San Antón, entre otras. No hemos dejado de apostar por lo nuestro, simplemente hay que integrarlas y respetarlas".

Prioridades de los progres: colocar un luminoso para felicitar el Ramadán en Villanueva del Arzobispo (Jaén).Prioridades de @AndaluciaVOX: proteger nuestras tradiciones y que los católicos puedan vivir la Semana Santa con emoción.¡PAREMOS LA ISLAMIZACIÓN! pic.twitter.com/0HwJMbZdJI — VOX Parlamento de Andalucía (@AndaluciaVox) March 9, 2024

Jorge Martínez expresa que se trata de una respuesta a una propuesta y que así han respondido "con la mejor de las intenciones" para felicitar a una parte de la comunidad villanovense y que todo el mundo esté cómodo viviendo donde vive. "Esta polémica no hace bien a nadie, se le hace daño a personas. Algo tan natural como debería ser, pero como está todo tan crispado. Nosotros seguimos con nuestras tradiciones e igual que nuestros vecinos han emigrado y queremos que se les trate bien, en los últimos años han sido más de 5.000", expresa el alcalde.

Por el Día de la Mujer se realizó una serie de actividades de convivencia con personas pertenecientes a esta comunidad, sostiene Martínez que señala que están integrados completamente en Villanueva del Arzobispo. "Hagas lo que hagas a todo el mundo no le va a gustar, pero hay que respetar porque no hace daño a nadie. Gracias a ellos están los colegios vivos hoy en día porque si no tendríamos que cerrar aulas y muchos servicios. Simplemente son una parte de la población", apunta.