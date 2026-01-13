El alcalde de Baeza resulta herido tras caer el ascensor de su vivienda con él dentro

El alcalde de Baeza, Pedro Javier Cabrera, ha resultado herido tras la caída del ascensor en el que se encontraba en su vivienda, situada en la calle Concepción del municipio. Según han informado fuentes del servicio de Emergencias 112 a Jaén Hoy, el aviso entró a las 12:37 horas y alertaba de un varón atrapado en el interior de un ascensor que se había precipitado.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de Úbeda, Policía Local, Guardia Civil y servicios sanitarios. De acuerdo con los datos facilitados por Policía Local y Bomberos, el accidente se produjo tras la rotura de varios cables de acero del ascensor, lo que provocó el desprendimiento del camarín dos pisos. La Guardia Civil ha señalado que fue necesario apuntalar la puerta del ascensor para permitir el acceso de los sanitarios y poder atender al herido.

Una vez accedieron al interior, Cabrera fue trasladado al Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda. Desde el Ayuntamiento han lanzado un comunicado en el que detallan que, fruto del accidente, el alcalde presenta múltiples roturas que precisan su traslado en helicóptero al Hospital Universitario de Jaén.

En dicho texto, han querido agradecer a todos los baezanos las muestras de cariño, así como a los servicios de emergencia implicados en la asistencia sanitaria por su rapidez.