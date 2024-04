La candidatura de los Paisajes del Olivar a Patrimonio de la Unesco queda en manos de los agricultores

La comisión institucional de la candidatura 'Paisajes del Olivar en Andalucía. Historia milenaria de un mar de olivos' a Patrimonio Mundial ha aprobado por unanimidad retirar la candidatura si persiste la oposición de agricultores. Así lo ha indicado el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, después de haber presidido una nueva reunión de este órgano, en la que han estado representantes de algunas de las entidades que lo forman: las diputaciones de Jaén, Córdoba, Granada, Sevilla y Málaga; las universidades de estas provincias, la Junta de Andalucía, organizaciones agrarias, cooperativas y fundaciones como Savia o Juan Ramón Guillén.

La decisión se tomará una vez concluya la fase informativa prevista en los próximos dos meses con los agricultores "en el propio territorio", en las 14 zonas que componen el expediente y que se localizan en las provincias de Málaga, Sevilla, Córdoba, Jaén, Granada y Cádiz. En la correspondiente a la campiña jiennense (Porcuna, Lopera y Arjona) han expresado su "rechazo" a esa posible declaración por la Unesco, al desconocer "las obligaciones que tendrían los propietarios de las fincas para asegurar la protección del bien".

Campaña informativa

Unas obligaciones sobre las que los propietarios de las fincas serán informados hasta el 30 de junio por una comisión compuesta por la Universidad de Jaén, la Federación de Cooperativas Agroalimentarias, el Instituto de Estudios Giennenses y Juan Vilar como técnico independiente. Además, desde el 1 de mayo se habilitará un foro de información en la web www.paisajesdelolivar.es.

"A partir del 30 de junio, si las dudas que se van a resolver, no convencen a los agricultores, el expediente no continuará hacia adelante", ha insistido Reyes quien además ha recordado que la comisión institucional aprobó por unanimidad este expediente "porque no iba a suponer ninguna carga para los agricultores y creemos que es una oportunidad".

Al respecto, ha destacado que irán "a ellos" para explicar para "resolverles desde la primera hasta la última duda que tengan". "Dudas tan peregrinas como la que se están planteando: ¿es que no vamos a poder arrancar olivos? Pues claro que va a poder arrancar olivos. Para ponerlo en intensivo o superintensivo. Si lo que buscamos es que siga siendo rentable y que tenga un valor añadido con esta calificación, que ayude a los agricultores", ha apostillado. Cuestionado sobre si puede haber un trasfondo más allá de las cuestiones puramente técnicas, ha considerado que "habrá seguramente dudas de comunicación o actitudes de desinformación, que muchas veces llegan más que la información real".

UPA muestra su apoyo a la candidatura

Por su parte la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) en Jaén ha reiterado su apoyo a la candidatura 'Paisajes del Olivar en Andalucía. Historia milenaria de un mar de olivos' "porque no supone perjuicio alguno ni limitación de derechos para los agricultores". "UPA Jaén ha estado desde el principio con la declaración, con lealtad institucional y siempre teniendo presente que no existan trabas al uso agrícola. Esa línea roja no sólo se mantiene, sino que se ha reforzado", ha afirmado el vicesecretario general, Elio Sánchez.

Sánchez ha afirmado que en todo momento se ha "trabajado sobre un documento que garantiza que la declaración de Patrimonio de la Humanidad no va a tener ningún perjuicio para los agricultores, sino todo lo contrario", "si bien es cierto que a los olivareros hay que explicarles las cosas con claridad y transparencia". A su juicio, sería "un error histórico" que esta declaración no finalizara con el éxito que se espera y "que el beneficio que sin duda traerá" se deje "escapar para que otros territorios se aprovechen de esta oportunidad".