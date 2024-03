Reyes asegura que la declaración de Paisajes del Olivar como Patrimonio Mundial no afecta a los agricultores

Tras las negación de muchos agricultores de la zona de Porcuna a la declaración de Patrimonio Mundial los olivares de Andalucía, la comisión institucional de la candidatura a Patrimonio Mundial 'Paisajes del Olivar en Andalucía. Historia milenaria de un mar de olivos' celebró una nueva reunión para anunciar que llevará a cabo una campaña de información y dinamización para darla a conocer a la ciudadanía. Además, abordó cuál es la situación actual del expediente.

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, presidió esta reunión en la que tomaron parte representantes de algunas de las entidades que conforman esta comisión, las diputaciones de Jaén, Córdoba, Granada, Sevilla y Málaga; las universidades de estas provincias; la Junta de Andalucía; las organizaciones agrarias, cooperativas, y fundaciones como Savia o Juan Ramón Guillén.

Esta comisión tratará de resolver y aclarar las dudas que han expuesto algunos colectivos de agricultores y pueblos de Jaén, como las que han surgido en la zona 14, la de Porcuna, según expresó Reyes. Al respecto, el presidente señaló que tanto la Universidad de Jaén como Cooperativas Agroalimentarias y el Instituto de Estudios Giennenses van a "explicar que este reconocimiento no supone nada nuevo a lo que hay en este momento, que la declaración de Paisajes del Olivar como Patrimonio Mundial no supone ningún compromiso que no tengan ahora mismo los agricultores de esta zona, por lo que no les afecta en nada".

"Desde las organizaciones agrarias, cooperativas e instituciones tenemos claro que si esta declaración no fuera buena para los agricultores, si hubiese alguna carga, este expediente no iría para adelante", explicó Reyes. Para zanjar cualquier duda, "se les va a aclarar tanto por escrito como en reuniones con ellos cualquier duda sobre este asunto porque esta iniciativa es buena para Andalucía y también para el olivar", prosiguió.

La Unesco ya ha dado el visto bueno

Los plazos previstos para mandar el documento a la Unesco antes del 15 de enero se han cumplido y la entidad "ya le ha dado el visto bueno el expediente para que pueda continuar adelante". La comisión institucional reunida, según anunció Reyes, "se va a constituir próximamente en Asociación de Paisajes del Olivar de Andalucía", un órgano desde el que "se va a encargar la campaña de información y dinamización durante este proceso, hasta que se declare Patrimonio Mundial".

Por lo tanto, una comisión de impulso, difusión y dinamización de la candidatura será la responsable de ejecutar estas acciones y también de promover la realización de actividades en torno a esta figura con la que se va a contar en Andalucía.

A partir de ahora, el expediente de la candidatura 'Paisajes del Olivar en Andalucía. Historia milenaria de un mar de olivos' se adentra en la fase de evaluación, que incluye entre otras cuestiones la visita presencial de los evaluadores. Todo ello con vistas a lograr este reconocimiento, que se decidirá, si todo sigue conforme a lo previsto, en verano de 2025, cuando la Asamblea General de la Unesco debatirá la inscripción de esta candidatura y su declaración como Patrimonio Mundial.