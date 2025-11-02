Comienzan las perforaciones para buscar tierras raras y minerales críticos en la provincia de Jaén

La minería está llamada a ser una actividad que vuelva a tirar con fuerza de la economía jiennense. Son varios los proyectos que se han puesto en marcha, sobre todo en el norte de la provincia, para recuperar una zona en la que las minas son tradición y patrimonio, y ahora una realidad que brillará de nuevo en cuestión de poco tiempo.

Tanto es así que en uno de ellos, el 'Orión', ya han comenzado con las perforaciones correspondientes al Permiso de Investigación que tiene aprobado la empresa Green Minerals Resources (filial de la australiana Osmond Resources) para actuar en una zona un poco más al norte de la antigua mina de Avellanar, en una extensión de 288 cuadrículas mineras, o lo que es lo mismo unos 242 kilómetros cuadrados aproximadamente.

Así lo ha podido confirmar de fuentes oficiales Jaén, una vez que la empresa ha recibido el visto bueno para iniciar su actividad, que estaba pendiente a que descendiese el riesgo de incendio extremo que ha habido en la provincia hasta hace apenas unas semanas. Según ha conocido esta redacción, los primeros resultados podrían conocerse en apenas un mes. Representantes de la minera ya mantuvieron hace algunos meses contactos con los ayuntamientos de los cuatro términos municipales afectados (Montizón, Castellar, Santisteban del Puerto y Aldeaquemada) para explicarles en qué consistirá el proceso que ya se ha iniciado.

Mapa de la zona en la que se llevarán a cabo las perforaciones.

Se trata de unas exploraciones que ya recibieron el visto bueno de la Junta de Andalucía el pasado mes de mayo y que se enmarcan dentro de la intención de la Unión Europea de localizar yacimientos de materiales estratégicos para la producción de nuevas tecnologías. La empresa añadió que, dado el inusual nivel elevado de titanio y circonio detectado en los afloramientos, ha preparado estándares específicos de control de calidad para el programa de evaluación geoquímica.

Desde Green Minerals Resources hablan de esta zona de Sierra Morena zona como un "sistema geológico de arenas de placeres litificadas con varias capas ricas en tres minerales estratégicos o críticos, con alto potencial de ley". Entre los materiales que esperan localizar se encuentran el rutilo (titanio), el circón o hafnio, el silicio metálico y las tierras raras (alojadas en monacita). Aseguran además que ya se han identificado tres zonas objetivo a lo largo de una distancia de 12 km. En el área del permiso existe una antigua mina de galena (plomo) situada directamente bajo afloramientos mineralizados.

Ubicación estratégica con tradición minera

El área de investigación se sitúa en el sector oriental de Sierra Morena, a más de 640 metros de altitud, dentro de las hojas topográficas 863 (Aldeaquemada) y 864 (Venta de los Santos). Desde el punto de vista minero, en el norte de la provincia de Jaén, y más concretamente en las estribaciones más orientales de Sierra Morena, se concentra la mayor parte de vestigios relacionados con la minería metálica del Alto Guadalquivir. Los ricos filones metalíferos de esta área han sido intensamente explotados desde la antigüedad hasta la época contemporánea, llegándose a convertir la zona en el máximo productor mundial de plomo entre los años 1875-1920, con una producción media de 65.000 Tm/año.

En esta región minera se han documentado numerosas labores mineras desde la Edad del Cobre a la del Bronce. Los romanos contribuyeron a aplicar una organización optimizada, de manera que se sistematizó la explotación racional y uniforme de las explotaciones mineras en todo el ámbito romano, alcanzando niveles de producción que solo se superarán tardíamente, ya en la época industrial. La intensificación y volumen de la producción se produce a partir de este momento. La mayor parte de la actividad minera se ha centrado históricamente en el distrito La Carolina-Santa Elena, si bien, también existió cierta actividad minera en la zona más oriental. En el término municipal de Santisteban del Puerto figuran las minas de San Antonio y La Caldera que explotaban filones de plomo y las minas del Cerro el Toro donde se explotaba hierro, todas ellas sobre materiales ordovícicos.

Destacan sobre todas las anteriores, las Minas Avellanar y Caprichosa, al oeste del municipio de Aldeahermosa, que estuvieron activas hasta la década de los ochenta del siglo XX y que también beneficiaban filones de plomo encajados en los mismos materiales. Actualmente, hay vigentes aún concesiones mineras en la zona, si bien la mayor parte de ellas carecen de actividad. Las más cercanas son la Autorización de Explotación La Purísima 60401-0, actualmente vigente y que se explota de forma intermitente como fuente de cuarcita y el Permiso de Investigación San Bruno 6265 para barita.

Un proyecto de investigación, no de explotación

Desde Green Minerals Resources, S. L. insisten en que el proyecto se limita a actividades de investigación, sin aprovechamiento económico ni explotación de recursos. Las técnicas aplicadas han demostrado ser eficaces en la localización de minerales metálicos y tendrán, afirman, un bajo impacto ambiental.

El programa contempla: trabajo de gabinete y recopilación de información histórica; reconocimiento de campo y elaboración de cartografía geológico-minera con detalle estructural y localización de labores antiguas; inventario de puntos de agua y modelo hidrogeológico local; digitalización de la información y modelado 3D del subsuelo; campañas geoquímicas sobre suelos no alterados por minería antigua; calicatas puntuales en caso de anomalías; estudios geofísicos de superficie sin maquinaria, accesos ni modificaciones morfológicas y una primera campaña de 15 sondeos de investigación, con testigos de hasta 300 metros de profundidad, que podrían inclinarse para alcanzar estructuras mineralizadas.

Los sondeos se ejecutarán en un plazo de dos a tres semanas, tras lo cual se restaurará el terreno según el Plan de Restauración. Estas labores, según explica la compañía, representan una mínima ocupación territorial (0,14 % del área ZEC) y se desarrollan en un entorno ya antropizado por la actividad minera. "Además, no generan residuos, ruidos ni vertidos significativos", detallan.

El resto de los trabajos a realizar en el terreno cubierto por el permiso, tales como el reconocimiento de campo y la geofísica de superficie, no afectan al entorno debido a que, o no emplean maquinaria alguna (únicamente aparatos de medida) o no requieren la realización de accesos, pistas. Tampoco generan alteraciones morfológicas del terreno, ni cantidades o niveles significativos de residuos, ruidos, vertidos, polvo, etc.O se desarrollan en un espacio temporal muy breve (horas o días).

Compatibilidad urbanística y ambiental

Los planes generales de ordenación urbana de Aldeaquemada (art. 54) y Montizón (art. 56) permiten expresamente actividades extractivas. "Por tanto, al tratarse de una actuación investigadora que no modifica el uso del suelo, es plenamente compatible", añade la compañía. Cabe destacar que aunque existen explotaciones abandonadas o en operación dentro del área de estudio, desde Green Minerals Resources, S. L. afirman que no tiene responsabilidad sobre ellas ni sobre su estado actual. La actividad planificada no presenta efectos sinérgicos ni acumulativos relevantes.

El Permiso de Investigación 'Orión' abrirá un nuevo capítulo en la historia minera de Sierra Morena, apostando por el conocimiento geológico, la innovación técnica y la sostenibilidad ambiental, todo ello en línea con las prioridades estratégicas de la Unión Europea para asegurar el suministro de materias primas esenciales para el futuro verde y digital.