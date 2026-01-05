Detenida la expareja de la mujer hallada muerta en un pueblo de Jaén

La provincia de Jaén se encuentra consternada por la muerte violenta de una mujer de 38 y que podría tratarse de un nuevo crimen machista. La investigación continúa avanzando tras conocerse ayer tarde el suceso y según ha podido confirmar esta Redacción fuentes cercanas al caso se ha procedido a la detención de su ex pareja sentimental. El hombre ha sido arrestado en el marco de las diligencias que instruye la Guardia Civil, así lo adelantó también Ideal. Dichas fuentes señalan que alguno de los dos (o ambos) figuraba incluido en el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género, Viogén, aunque este extremo no ha sido concretado oficialmente.

El cadáver de la mujer fue localizado este domingo, 4 de enero, en un paraje conocido como Los Molinos, dentro del término municipal de Quesada, y presentaba heridas compatibles con arma blanca. Desde el primer momento, la Guardia Civil asumió la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género se encuentra recabando información para determinar si se trata de un posible asesinato machista. Desde el servicio unificado de emergencias 112 Andalucía indicaron que el aviso se recibió sobre las 15:45 horas, alertando del hallazgo de una mujer fallecida en la citada zona. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, Guardia Civil y servicios sanitarios, que solo pudieron certificar el fallecimiento.

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, señaló que la Guardia Civil trabaja desde el momento en que se localizó a la víctima y que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género está recopilando datos para esclarecer si el crimen encaja dentro de la violencia machista. A través de la red social X, Fernández trasladó “la firme y absoluta condena a un hecho horrible y cruel que provoca un enorme dolor”, a la espera de que avance la investigación y se confirmen oficialmente todos los extremos del caso.

El Ayuntamiento de Quesada expresa públicamente su consternación por la muerte violenta de la vecina de 38 años, trasladando su pésame a la familia y al entorno más cercano de la víctima. “No hay palabras para describir esta situación. Nos unimos al dolor por la tragedia que nos ha sobrecogido los corazones”, ha señalado el Consistorio en un comunicado oficial.

Desde la institución municipal se ha pedido “respeto y comprensión con familiares, amigos y allegados en estos momentos tan duros”, al tiempo que se ha anunciado la declaración de tres días de luto oficial en el municipio, durante los cuales quedarán suspendidos todos los actos programados.

Asimismo, el Ayuntamiento ha convocado una concentración de repulsa que tendrá lugar el próximo 5 de enero a las 12:00 horas en la Plaza de la Constitución, como muestra de rechazo a la violencia y en recuerdo de la víctima.

De confirmarse el crimen machista, se trataría del primer asesinato por violencia de género de 2026. El año que dejamos atrás la violencia machista dejó 46 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas, también 35 menores quedaron huérfanos y tres hijos fueron igualmente víctimas mortales.