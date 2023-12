Gemma Fernández: “Lo primero que haré si dirijo el Colegio de Abogados será romper con la Mutualidad”

Fue el pasado mes de octubre cuando Gemma Fernández, abogada jiennense con más de tres décadas de experiencia, decidió dar un paso al frente y presentarse a las elecciones para ser decana del Colegio de Abogados de Jaén. Y lo hizo para trasladar a esta institución la lucha que la absorbe desde hace años por los derechos de los letrados. Así lo asegura a Jaén Hoy a escasas 48 horas de que se celebren unas elecciones en las que su candidatura se enfrentará a la de Manuel Martos.

Explica que su candidatura cuenta con algún representante de todos los partidos judiciales de la provincia y que su objetivo es que la institución sea “el colegio de todos”. La mejora de las condiciones del turno de oficio es uno de los pilares de su programa. “Siempre que hemos conseguido algo a la hora de la verdad nuestros representantes firmaban unas condiciones que no eran las que nos habían dicho. Nuestra institución no nos protege ni nos defiende y por eso entendimos que la lucha teníamos que hacerla desde dentro”, aclara la presidenta de la Asociación Jiennense de Abogados del Turno De Oficio (Ajato).

Afirma que muchos de los nombres de su candidatura ya le vienen acompañando en la lucha por los derechos de los letrados de oficio y entiende que esa trayectoria es un aval a tener en cuenta por los votantes. “El motor principal de esta candidatura es la defensa del colegiado. Queremos que sea un colegio participativo y que lo sintamos nuestro, que sepamos que está ahí. Las cosas tienen que modificarse porque ha habido mucha comodidad, no sólo en Jaén, y no podemos seguir así, no sólo en Jaén. Si hubieran hecho las cosas como había que hacerlas no existiría esta candidatura”, prosigue sobre las motivaciones de su equipo.

Ruptura con la mutualidad

También afirma que si su candidatura es la más votada lo primero que hará será “romper con la mutualidad” entendiendo que las condiciones que ofrece a los abogados no son dignas, sobre todo en lo relativo a las pensiones, y anima a sus compañeros de profesión a que acudan a votar este próximo viernes porque “su colegio lo tienen que salvar ellos”. El lema de su candidatura, de hecho, ya apela directamente a cada uno de los letrados jiennenses: ‘Yo no me conformo, ¿y tú?’.

No se atreve, eso sí, con un pronóstico sobre lo que ocurrirá en los comicios: “No sé qué va a pasar en las elecciones pero si no hubiéramos visto perspectivas de ganar no nos hubiéramos presentado. Tenemos mucho apoyo porque la gente nos conoce de la asociación y saben nuestro itinerario. Nosotros no prometemos porque vamos a hacer lo que venimos haciendo”.

La candidatura de Gemma Fernández la completan Rafael Civantos, Carmen Sánchez, José Molina, María José Carrasco, Florentino Romero, María de las Nieves Aranda, Mariana Villarejo, Jesús Trujillo, Francisco Pérez, José Ramón Robles, Remedios del Caño y Mercedes Montiel.