Primeros hallazgos de minerales en Jaén revelan uno de los depósitos de tierras raras más prometedores de Europa

Jaén también esconde riqueza bajo su suelo. Durante años, en el siglo XIX, la provincia fue uno de los epicentros de la minería del mundo y ahora, la necesidad de encontrar minerales, como las conocidas "tierras raras", que son escasos pero muy demandados para fabricar móviles, tablets, paneles fotovoltaicos, turbinas eólicas o las baterías de los vehículos eléctricos, han puesto el punto de mira en el suelo jiennense gracias a sus antecedentes. Algunos proyectos de investigación para encontrar estos minerales llevan ya años asentados y los últimos resultados de uno de ellos han dejado hallazgos prometedores.

La empresa australiana Osmond Resources actúa más al norte de la antigua mina de Avellanar, en una superficie de unos 228 kilómetros cuadrados aproximadamente, entre Aldeaquemada, Montizón y Venta de los Santos y las respuestas a los trabajos de evaluación y perforación con la creación de pozos, no solo han confirmado la presencia de varias clases de minerales, sino también de estas "tierras raras" tan buscadas por las principales potencias del mundo.

"El primer pozo confirma el descubrimiento de clase mundial en España y la Unión Europea de titanio (rutilo), circonio y tierras raras (monacita). La empresa se siente muy animada por los resultados de alta ley de Ti y Zr, que hacen que el proyecto de minerales críticos de la UE Orión sea competitivo a nivel mundial en lo que respecta a la ley. Además, los grados altamente anómalos de tierras raras, incluidos los valiosos óxidos magnéticos de tierras raras (MREO), tienen el potencial de ser coproductos valiosos", detalla la empresa, lo que quiere decir que el contenido de titanio (Ti) y circonio (Zr) en el mineral es muy alto, por lo que más valioso y competitivo es el yacimiento a nivel mundial.

Investigación Proyecto Orión.

Perforaciones y análisis

Hasta el momento, Osmond ha completado cinco perforaciones con un total de 1.302,2 metros y tiene dos perforaciones en curso, todas intersectando las cuarcitas prospectivas de la Formación Pochico. Además, según la documentación aportada hay otras diez perforaciones planeadas. Las muestras de las principales capas han sido enviadas a laboratorios independientes, y se espera recibir resultados en dos o tres semanas.

Estas exploraciones ya recibieron el visto bueno de la Junta de Andalucía el pasado mes de mayo y se enmarcan dentro de la intención de la Unión Europea de localizar yacimientos de materiales estratégicos para la producción de nuevas tecnologías. La empresa señaló que, dado el inusual nivel elevado de titanio y circonio detectado en los afloramientos, preparó estándares específicos de control de calidad para el programa de evaluación geoquímica.

El proyecto se centra en las capas primarias de rutilo, circón y monacita de alta ley, que se cree que son prevalentes en tres zonas principales. La región tiene antecedentes históricos de exploración de torio y uranio en las décadas de 1950 y 1960, así como una mina de galena histórica operada en la década de 1970.

Importancia económica y estratégica

Osmond destaca que los resultados de alta ley de Ti y Zr posicionan al proyecto Orión como uno de los más competitivos del mundo en términos de concentración de mineral. La presencia de tierras raras valiosas amplía aún más el valor económico, ofreciendo potencial de producción de coproductos estratégicos para sectores tecnológicos y energéticos. La compañía planea acelerar las actividades de desarrollo mediante perforaciones adicionales, estimaciones de recursos minerales, estudios de flujo y evaluación de la continuidad de las capas mineralizadas, con la meta de completar estos trabajos durante el primer semestre de 2026, aprovechando el fuerte apoyo regulatorio de la UE para la producción interna de minerales críticos.

La información de exploración ha sido verificada por el geólogo jefe de Iberian Critical Minerals Pty Ltd, Fernando Palero, titulado en España y miembro registrado de la Federación Europea de Geólogos, una organización acreditada a la que debe pertenecer la persona competente (CP), que según normas de información del Código JORC debe pertenecer para informar sobre los resultados de la exploración, los recursos minerales o las reservas de mineral a través de la ASX.

La empresa australiana se muestra optimista respecto al potencial del Proyecto Orión para convertirse en una fuente confiable y multigeneracional de minerales críticos, incluyendo titanio, circonio, tierras raras y sílice, dentro de la UE. Además, señala su compromiso de colaborar con todas las partes interesadas para desarrollar una cadena de suministro sostenible de minerales estratégicos críticos para la industria europea.

Una vez completado el estudio de alcance, Osmond controlará una participación del 80 % en el 95 % del Proyecto de Minerales Críticos de la UE Orión (el Proyecto) situado en la provincia de Jaén, Andalucía, sur de España.

Se trata de un sistema geológico siliciclástico con varias capas ricas en minerales críticos, entre los que se incluyen rutilo (titanio), circonio, hafnio y elementos de tierras raras. La zona del Proyecto fue explorada en busca de torio y uranio en las décadas de 1950 y 1960 e incluye una mina histórica de galena explotada en la década de 1970.

Historia minera

Desde el punto de vista minero, en el norte de la provincia de Jaén, y más concretamente en las estribaciones más orientales de Sierra Morena, se concentra la mayor parte de vestigios relacionados con la minería metálica del Alto Guadalquivir. Los ricos filones metalíferos de esta área han sido intensamente explotados desde la antigüedad hasta la época contemporánea, llegándose a convertir la zona en el máximo productor mundial de plomo entre los años 1875-1920, con una producción media de 65.000 Tm/año.

En esta región minera se han documentado numerosas labores mineras desde la Edad del Cobre a la del Bronce. Los romanos contribuyeron a aplicar una organización optimizada, de manera que se sistematizó la explotación racional y uniforme de las explotaciones mineras en todo el ámbito romano, alcanzando niveles de producción que solo se superarán tardíamente, ya en la época industrial. La intensificación y volumen de la producción se produce a partir de este momento. La mayor parte de la actividad minera se ha centrado históricamente en el distrito La Carolina-Santa Elena, si bien, también existió cierta actividad minera en la zona más oriental. En el término municipal de Santisteban del Puerto figuran las minas de San Antonio y La Caldera que explotaban filones de plomo y las minas del Cerro el Toro donde se explotaba hierro, todas ellas sobre materiales ordovícicos.