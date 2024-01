"Las inmediaciones del Jaén Plaza son una vergüenza. Los ciudadanos nos merecemos una ciudad más limpia"

El centro comercial Jaén Plaza se inauguró en mayo de este 2023. Desde entonces han pasado siete meses, y el paisaje que se dibuja alrededor es prácticamente el mismo, acerado en mal estado, descampados, un parque infantil abandonado, basura... Los vecinos persisten en sus quejas por el estado de "dejadez" en las inmediaciones de las instalaciones.

La entrada al Jaén Plaza, como cualquier otro centro comercial, cuenta con un amplio parking, una imagen que no resulta atípica, sin embargo, la estampa al cruzar este perímetro es una muy diferente a la de un espacio limpio y "seguro" para visitar o pasear.

Los vecinos que viven cercanos a esta zona se quejan desde hace meses de la situación que se encuentra los alrededores del centro comercial, que supone un "peligro" para los viandantes. "Vivo cerca, y es por allí donde vamos a andar. Vemos como está con una suciedad impresionante, con las ratas campando a sus anchas. La gente que se dedica a coger el hierro está quitando todas las tapas de los desagües y es super peligroso", denuncia Juana Laserna, vecina de la zona.

Desde el Grupo Alvores, promotor del centro comercial, explican a este medio que están colaborando con el Ayuntamiento, para mejorar no solo el tráfico y la seguridad, si no también lo respectivo a la limpieza. "Tenemos reuniones muy asiduas para solventar este tipo de temas y la colaboración con el Ayuntamiento por ambas partes es excelente. Sobre este tema, evidentemente hay algunos puntos que hay que solventar, pero en este momento y debido a la situación urbanística que hay en la ciudad por el tema del Plan General no es posible. Nuestros compromisos urbanísticos están cumplidos en este momento", explica Fernando Zurita, socio director del grupo.

Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana e Infraestructuras, Antonio Losa, expresa que en la zona abandonada de los jardines se necesita primero un soterramiento del cableado eléctrico para poder actuar. "Eso le corresponde al grupo Alvores porque hay un problema que es del cableado que pasa por encima de los árboles, una vez que hagan esas obras será recepcionado".

'La otra cara del Jaén Plaza' es el álbum que han creado ella y su marido, con imágenes del estado del entorno del centro comercial para denunciarlo y que se pueda poner una solución. Las fotografías reflejan aceras agrietadas, escombros en mitad del pavimento, papeleras arrancadas, colchones abandonados, basura, numerosas arquetas al descubierto con el riesgo de caer en ellas.

"Es una zona donde la gente que compra comida de los establecimientos, van allí a consumir y las papeleras siempre están llenas, vemos como los cuervos cogen la comida. Limpian de muy tarde en tarde, no pasan todas las semanas a limpiar", explicar la vecina. A estos alrededores acuden muchos jiennenses a practicar deporte o a pasear, pero la suciedad se amontona por momentos.

"La entrada de atrás del centro comercial que va a dar al Hospital está asquerosa"

"Hay una zona donde han tirado la arena y han venido un montón de camiones a dejar los escombros, no sé si las escombrera está autorizada. Los árboles que se han roto están tirados sin cuidar, el destierro de toda esa zona la hicieron mal, se supone que la empresa constructora tiene que aderezar el alrededor y toda la tierra se va a la acera", se queja Laserna.

Con el anterior gobierno a cargo del Ayuntamiento (PSOE), los vecinos denunciaron la situación a través de imágenes en una página de quejas sobre desperfectos, pero no obtuvieron solución ante este problema. Juana Laserna pide más atención policial para "controlar" y "denunciar" a las personas que van de noche y arrojan basura y restos al suelo.

"Será algo complicado de solucionar, pero por ejemplo todavía hay restos de las obras, como cemento. Toda la basura de los obreros sigue estando, sobre todo la zona donde está la obra nueva. La entrada de atrás del centro comercial que va a dar al Hospital está asquerosa, tiene restos de madera. Hay un parque infantil que está lleno de suciedad. Las inmediaciones son una vergüenza. Los ciudadanos nos merecemos una ciudad más limpia, por lo menos con más preocupación por la salud", cuenta.

Laserna denuncia el abandono que sufren todas las inmediaciones del centro comercial y como otros vecinos piden una solución a la parte que le corresponda arreglarlo, sea el Ayuntamiento o la empresa. "Viene gente de fuera y esta es la imagen que estamos dando", concluye.

Habrá un arreglo en el futuro, pero sin fecha. "Actuaremos en un futuro en el entorno, pero ahora mismo no es posible porque legalmente la zona no está consolidada para hacer esas actuaciones. No están las autorizaciones todavía. La emisión de esas autorizaciones no depende de nosotros ni si quiera del propio Ayuntamiento, ambos estamos trabajando para que se agilicen a la mayor brevedad posible pero dar fecha sobre un trámite administrativo es bastante complicado", expresa Zurita, de Alvores.