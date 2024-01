Ladrillo irregular en Torredonjimeno: detectan 50 construcciones ilegalizables en suelo rústico

La Diputación de Jaén ha detectado al menos 50 viviendas en diversas zonas a las afueras de Torredonjimeno que, construidas en suelo no urbanizable o rústico hace años, no cumplen ahora con los requisitos necesarios para poder adaptarse a la actual normativa urbanística y cuya regularización, por ende, resulta imposible.

Así queda reflejado en un Avance de Planeamiento elaborado por el Servicio de Urbanismo del área de Infraestructuras Municipales de la Administración supramunicipal. Se trata de un estudio que el propio Ayuntamiento de Torredonjimeno encargó en julio de 2016 para conocer cuáles de los asentamientos en suelo no urbanizable identificados en el municipio eran susceptibles de ser legalizados y cuáles no.

De acuerdo al documento, Torredonjimeno cuenta con nueve agrupaciones de edificaciones en suelo rústico, todas las cuales se hallan en los límites de la zona urbana del pueblo. De las nueve, son cinco las que no reúnen, según los técnicos de la Diputación, los requisitos para 'blanquear' su adecuación a la ordenación urbanística tosiriana. Entre las cinco suman el medio centenar de viviendas ilegalizables. Dos de ellas cuentan, principalmente, con segundas residencias con piscinas y porches, y las otras dos, más alejadas del núcleo urbano, están compuestas por edificaciones más antiguas, algunas en ruinas, que se usan, principalmente, durante la campaña de la aceituna.

Segundas residencias, piscinas y naves para aperos

Actualmente, hay dos figuras de planeamiento municipal vigentes que afectan a Torredonjimeno: el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) local, aprobado el 12 de enero de 1984, y sus posteriores modificaciones, y la adaptación parcial a la Ley Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) de dicho PGOU, aprobada el 29 de febrero de 2012. A estas hay que sumar otra figura de planeamiento territorial: el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Jaén, aprobado por Decreto 142/2014, de 14 de octubre. En ese marco legal se distingue entre tres tipos de edificaciones en suelo no urbanizable por su forma de implantación: aisladas, asentamientos urbanísticos y hábitat rural diseminado.

En Torredonjimeno no se han encontrado edificaciones aisladas. En cuanto a los asentamientos urbanísticos, en el informe de la Diputación se distinguen seis. En tres de ellos se concluye que no tienen la entidad suficiente para considerarse asentamiento urbanístico, entre otros motivos, porque su “densidad edificatoria” es baja y porque, dado que normalmente no están habitados, no tienen demanda de servicios comunes.

El primero, identificado como Zona A, se halla al sur de Torredonjimeno, cerca de la autovía A-316, entre la vía de enlace con la A-306, la Vía Verde y la antigua carretera de Martos. En el estudio se detalla que está compuesto por nueve parcelas, cada una de las cuales tiene al menos una edificación destinada a segunda vivienda y otras construcciones como piscinas, porches y barbacoas. “Se encuentra limitada físicamente por las infraestructuras anteriormente comentadas, lo que dificulta su desarrollo crecimiento urbanístico”, se indica.

La Zona B, cerca de la anterior pero más próxima al núcleo urbano tosiriano, está formada por un pequeño grupo de edificaciones a ambos lados de un camino que parte de la antigua carretera de Martos, rumbo al Palomar. Como en el caso de la zona A, se trata de nueve parcelas con segundas residencias y piscinas y porches. También hay naves para guardar aperos. Cuenta con abastecimiento de agua, pero no con otros servicios municipales.

La Zona E se encuentra al este del municipio, junto al polígono industrial Mirabueno, y se extiende a lo largo de un camino sin asfaltar como continuación de la calle Chile. Se compone de no más de doce parcelas con segundas residencias, piscinas y alguna nave para aperos. No tiene infraestructuras municipales ni servicios comunes.

Por otro lado, el estudio de la Diputación contabiliza tres posible hábitats rurales diseminados en Torredonjimeno, a saber, Lendínez, Los Cortijuelos y Torre Alcázar. Sólo Lendínez se considera legalizable. Los Cortijuelos, a unos 15,6 kilómetros del municipio y junto a la carretera JV-2101, está formado por dos grupos de diez edificaciones levantadas sobre dos antiguos cortijos. Algunas están casi en ruinas. Se usan, sobre todo, en época de aceituna.

Torre Alcázar se encuentra al noroeste del pueblo, a unos 17,1 kilómetros por la A-306 en dirección Porcuna. Cuatro grupos de edificaciones -entre las que se hallan los restos del castillo Torre Alcázar, cuya torre del homenaje está incorporada a un cortijo- conforman esta zona, a la que se accede por un camino sin pavimentar que parte de la carretera. En el estudio se resalta que la mayoría de las construcciones -diez viviendas- está en mal estado de conservación y abandonada. La mayor parte de su superficie la ocupa una explotación equina, Yeguada Tosiria. Ni esta zona ni la anterior cuentan con servicios municipales y no pueden considerarse hábitat rural diseminado.

Los asentamientos que sí pueden adecuarse a la ordenación urbanística

Los asentamientos urbanísticos que la Diputación considera que pueden adecuarse a la ordenación urbanística de Torredonjimeno, son, en primer lugar, las identificadas en el informe como las zonas C y D. Ambas se hallan en torno al camino del Loboso, que sale de la Avenida de los Deportes, a ambos lados de una vía sin pavimentar entre el límite del suelo urbano tosiriano y la Vía Verde. En las dos hay construcciones para segunda residencia, además de piscinas, cocheras, porches y varias naves y cobertizos de uso agrario. En ambos casos, el área provincial de Urbanismo destaca a su favor que se encuentran muy cerca del núcleo urbano.

En el informe también se menciona la urbanización de La Higuerilla, que se encuentra junto al enlace de la carretera de Jamilena con la A-316, tras la primera salida a Torredonjimeno desde Jaén, también muy cerca del núcleo urbano tosiriano. Está formada por una docena de edificaciones principales -tanto primeras como segundas residencias- y cuenta con piscinas, otros edificios anexos y una pista deportiva. Además, hay un restaurante, que da al Centro de Conservación, pero que actualmente está cerrado. Por todo ello, y también por el hecho de que tiene calles pavimentadas, alumbrado y servicio de recogida de residuos, los técnicos consideran que sí puede considerarse asentamiento urbanístico, aunque su capacidad poblacional sea baja.

Por último, la Diputación mete a Lendínez en el saco de hábitats rurales diseminados susceptibles de legalización. Se trata de una agrupación de edificaciones en suelo no urbanizable a unos 16,6 kilómetros del núcleo urbano de Torredonjimeno y a la que se llega por la carretera JV-2121. Cuenta con unas quince viviendas unifamiliares, algunas habitadas todo el año y otras, sólo por temporadas, especialmente en la campaña de la aceituna, cuando pueden llegar a vivir en la zona unas 40 personas. De hecho, también hay una almazara. Aunque no está pavimentada ni tiene abastecimiento de agua ni red de saneamiento, tiene alumbrado público y servicio de recogida de residuos.

El Avance de Planeamiento Urbanístico, publicado este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, fue aprobado el pasado 14 de diciembre por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Torredonjimeno, y ahora se somete a exposición pública durante un mes, plazo tras el cual, si no se presentan alegaciones, quedará aprobado de forma definitiva. No será hasta entonces cuando, pese a todos los argumentos expuestos desde el área de Urbanismo de la Diputación, se podrá empezar a legalizar las zonas susceptibles de ello.