"Mujeres en la Segunda Guerra Mundial", un ensayo documental con autoría jiennense

El papel de la mujer hasta la actualidad ha pasado por auténticos cambios que han revolucionado la sociedad. Y precisamente de uno de estos progresos más señalados han querido investigar dos jiennenses apasionados por la historia. Miguel Félix Gómez y Antonio Gámez presentaban hace unos días su última obra: "Mujeres en la Segunda Guerra Mundial", un ensayo documental en el que ponen de manifiesto la importancia de la mujer en el desarrollo del conflicto bélico más señalado de la última centuria. No es la primera vez que ambos autores escriben sobre temas tan específicos, pues sus firmas son ya habituales en la revista Muy Historia, cabecera del grupo Muy Interesante.

"Hace unos años surgió una edición sobre el Imperio Romano, y a partir de ahí se sucedieron varios artículos sobre el Código de Hammurabi o el desembarco de Normandía", cuenta Gámez. Este abogado y experto en Derecho del Trabajo ya tuvo como precedente una publicación a modo de glosario de términos sobre la II Guerra Mundial. "Fue entonces cuando la editorial Pinolia nos propuso editar un libro sobre un tema novedoso en torno a este contexto bélico". Así surgió, casi sin esperarlo, la investigación a fondo sobre la participación de la mujer en este acontecimiento.

El trabajo de documentación, sin embargo, no ha pillado de sorpresa a estos dos expertos en bucear sobre antiguos escritos. Miguel Félix Gómez, sin ir más lejos, está especializado en Historia Militar y compagina sus aficiones con su responsabilidad como Gestor de Patrimonio Histórico del Archivo Histórico Municipal de Jaén. "Consultamos libros de los años 70, documentos sobre auxiliares del ejército alemán… Sobre todo, leyendo mucho sobre cómo cambia la legislación en el reclutamiento de las primeras mujeres en la guerra", explica. Teniendo en cuenta el amplio bagaje de información, estos dos autores han partido de dos planteamientos principales: el bando del Eje en el caso de Gómez, y el bloque formado por Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Canadá para Gámez.

Si bien puede parecer que el público femenino apenas tuvo relevancia en este contexto armado, lo cierto es que estos autores demuestran justo lo contrario. "Nos hemos centrado en la participación indirecta de las mujeres, por qué la mujer se introdujo en los ejércitos regulares en ese punto de la historia", apunta Gámez. "Las mujeres en Francia tuvieron una participación desde el punto de vista de saboteadoras, al no tener un ejército regular". No obstante, tal y como destacan los dos jiennenses, esta incorporación no puede reducirse a un paso por alcanzar la igual condición de derechos. "En realidad, sucedió como consecuencia de una carencia de personas, y por necesidades de logística básicas", añade Gámez.

Este pasado 17 de abril, el Salón de Actos de la ONCE acogía un primer encuentro literario con motivo del Día del Libro, en el que la II Guerra Mundial fue el principal tema de conversación. "Los asistentes mostraron bastante interés al respecto, sobre todo en qué posición tienen las mujeres en las fuerzas armadas hoy en día", comentan los autores. A pesar de la complejidad y densidad del tema, el interés por conocer las realidades de nuestra historia no pasa desapercibido para muchos.