Este fue el poema que el alcalde de Jaén, Agustín González, le dedicó a su ciudad en Fitur

En el centro del stand de Andalucía en Feria de Turismo Internacional (Fitur) y acompañado a la guitarra por Enrique Muñoz, el alcalde de Jaén se subió al escenario para recitar un poema a su ciudad. Agustín González, que acabó con el nuevo lema promocional del turismo capitalino 'Jaén te está esperando', recitó como palabras de amor unos versos que han llegado al corazón de los jiennenses.

Esta es la letra completa del poema que recitó

"Escucha JAÉN este cuento

escucha JAÉN y no duermas

¡Pobre viejo no encontró!

tus pétalos has cerrado

Y tu aroma me susurra

No me conformo, no,