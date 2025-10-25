Luz verde para Solán de Cabras: la empresa podrá seguir aprovechando los manantiales de Los Villares

La Delegación Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Jaén ha autorizado la prórroga de la explotación de los manantiales de agua mineral natural de Los Villares, gestionados por Aguas Solán de Cabras S.A., hasta el 4 de octubre de 2041. La resolución, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) número 203, del 22 de octubre de 2025, unifica la vigencia de los aprovechamientos de los manantiales Natura, Sierras de Jaén y Fuente Clara bajo un mismo perímetro de protección y establece las condiciones de explotación y caudales máximos.

En abril de 2017, Solán de Cabras solicitó la prórroga de la autorización para el aprovechamiento del manantial Sierras de Jaén por un periodo de 20 años. Posteriormente, en noviembre de 2018, la empresa solicitó la modificación del perímetro de protección para incluir posibles surgencias futuras del mismo acuífero. Esta modificación fue estudiada por el Instituto Geológico y Minero de España, que propuso un ajuste de coordenadas, que la empresa aceptó un año después.

Durante los años siguientes, el procedimiento administrativo incluyó informes de diversos organismos competentes, como la Dirección General de Planificación y Recursos Hídricos, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Jaén, asegurando que los planes de explotación y de protección ambiental cumplieran la normativa vigente. En particular, los informes confirmaron que la explotación actual no suponía modificaciones sustanciales de los instrumentos de prevención ambiental ni impactos sobre los recursos hídricos subterráneos.

El Servicio de Minas de la Junta de Andalucía coordinó la tramitación de la información pública relativa al Plan de Restauración de los manantiales en materia sobre gestión de residuos de industrias extractivas y protección de espacios afectados por actividades mineras. La información pública se publicó en los boletines oficiales correspondientes, incluyendo el Boletín Oficial del Estado y el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, sin que se presentaran alegaciones durante los plazos establecidos.

Con fecha de 25 de octubre de 2024, la Dirección General de Minas dictó la resolución que otorga la prórroga del aprovechamiento de los manantiales Natura y Sierras de Jaén hasta el 4 de octubre de 2041, fecha de finalización de la vigencia de la autorización de Fuente Clara. La resolución establece que se mantienen los caudales máximos autorizados: cuatro litros por segundo para Natura y 2,5 litros por segundo para Sierras de Jaén, sin que se pueda superar un caudal conjunto de 6,5 litros por segundo entre los tres aprovechamientos.

La resolución aprobó también el Plan de Restauración de los aprovechamientos, que debe presentarse conjuntamente con la prórroga. Según la normativa, la empresa titular está obligada a aportar una garantía financiera de 11.419,19 euros para garantizar la correcta rehabilitación de los terrenos y la protección del entorno.

Antecedentes

Los manantiales del municipio de la Sierra Sur tienen una trayectoria de más de tres décadas en la catalogación y explotación como aguas minerales naturales. La Fuente del Llorón fue declarada como agua mineral natural el 30 de julio de 1991 por la entonces Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía. Posteriormente, el 6 de octubre de 1994, la Dirección General de Industria, Energía y Minas autorizó a Sierras de Jaén S.A. el aprovechamiento del manantial para uso como agua embotellada, estableciendo un caudal máximo de cuatro litros por segundo y delimitando un perímetro de protección.

Más tarde, la Fuente del Caño Gordo, también ubicada en Los Villares, fue declarada agua mineral natural el 21 de octubre de 1996, y su aprovechamiento fue autorizado por la Dirección General de Industria, Energía y Minas el 9 de diciembre de 1998 a favor de Sierras de Jaén, S.A., con un caudal máximo de 2,5 litros por segundo y el mismo perímetro de protección que el manantial del Llorón. En 2004 se cambiaron las denominaciones comerciales de los manantiales: la Fuente del Llorón pasó a llamarse “Natura” y la Fuente del Caño Gordo pasó a denominarse “Sierras de Jaén”, incluyendo las surgencias “Caño Gordo” y “M2”.

La Fuente Clara, también dentro del perímetro de protección autorizado de “Natura” y “Sierras de Jaén”, fue declarada agua mineral natural el 13 de junio de 2006, y su explotación fue autorizada el 9 de agosto de 2011 para uso como agua embotellada, sin aumentar el caudal máximo previamente asignado a los otros dos manantiales. La explotación de todos estos recursos pasó a titularidad de Aguas Solán de Cabras, S.A. en 2012, tras el cambio de denominación de la entidad titular.