La Magdalena, el suelo más antiguo de Jaén se malvende: "Se venden casas que son solares en realidad"

Jaén/Resulta paradójico si atendemos a la historia de esta ciudad, pero la triste realidad es que el suelo más antiguo de Jaén se malvende. Basta con echar una ojeada en los principales portales inmobiliarios para comprobar que el barrio de La Magdalena alberga una oferta inusual, una colina de casas e inmuebles que ascienden hasta la carretera de Circunvalación. Entre sus calles y plazas brotó un día el agua que dio vida a la capital jiennense, casi en una aliteración de las lágrimas derramadas por la santa que da nombre a su templo: también el más vetusto del lugar.

Las opciones de compra y venta llenan las páginas de diferentes webs como Idealista o Tecnocasa, donde llaman la atención algunas publicaciones en las que se valoran ciertos rincones inhabitables por apenas 5.000 euros. La mayoría de estos casos se encuentran en recodos y angostas calles donde ya de por sí resulta harto difícil acceder, mucho más si se trata de reedificar o reformar sus estructuras.

En la ristra de casas que escalan las empinadas cuestas del barrio en dirección al cerro de Santa Catalina juegan un papel importante los servicios al alcance de sus vecinos y vecinas: podrían contarse con los dedos de una sola mano, según comentan sus propios habitantes. En una rápida búsqueda a través de Idealista podemos encontrar una amplia colección de chalets adosados de lo más dispares: desde 110.000 euros por 376 metros cuadrados a 17.000 euros por una vivienda en la calle Buenavista.

Casa en venta en la calle Buenavista. / Idealista

Sin embargo, en esta misma oferta influye especialmente la ubicación exacta del inmueble dentro de esta populosa barriada. "No podemos englobar la zona de Antonio Díaz con la Circunvalación o La Magdalena, porque es algo muy determinante", sostiene Ángeles Estepa, presidenta de la asociación vecinal. En función de la calle donde nos encontremos, el precio puede llegar a variar de forma considerable. "Hay muchísimas casas que no están en condiciones de habitabilidad, o que en realidad son solares", explica Estepa.

El problema de la accesibilidad

A medida que nos acercamos al casco histórico, concretamente al entramado de calles donde confluyen San Juan y La Magdalena, el panorama es aún más complicado. "Un piso por menos de 100.000 euros es raro encontrarlo, o de lo contrario te tienes que gastar cerca de 60.000 euros en adaptar la casa". Uno de los grandes dilemas de la mayoría de estos inmuebles es precisamente su accesibilidad al propio edificio. "El problema es que muchos no disponen de ascensor y las inversiones, por tanto, decaen".

No obstante, desde la asociación de vecinos de La Magdalena tienen claro que su caso no es una excepción en el incremento del coste de la vivienda en términos generales. ""En Eduardo Arroyo hay pisos por el mismo valor que por aquí", apunta Estepa. Del mismo modo, lejos de lo que pueda parecer, existen entornos donde la burbuja ni siquiera hace acto de presencia. "En la calle San Miguel, por ejemplo, no hay ni una casa en venta".

Empinada cuesta en la calle Las Cumbres de Jaén. / Ayuntamiento de Jaén

En un intento por concluir la determinación con la que los jiennenses comprarían una vivienda en esta zona de la capital, esta vecina lo tiene realmente claro: "Si hablamos de cocheras son las más caras de la ciudad". La dificultad con la que el tránsito de vehículos debe de acceder a muchas de estas calles en la actualidad añade un conflicto difícil de ignorar. Quizá por esta misma razón, "los pisos turísticos son lo único que tiene salida ahora mismo para muchos propietarios por el centro histórico".