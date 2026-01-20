Lujo en el corazón del Parque Natural de la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas: viviendas de 700 metros cuadrados por 250.000 euros

En pleno Parque Natural de la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, se despliega un territorio de paisajes espectaculares con ríos serpenteantes y bosques que parecen interminables. Una zona de pequeñas aldeas y municipios que luchan contra la despoblación, pero que ofrece oportunidades únicas para quienes buscan un estilo de vida distinto: tranquilidad y contacto directo con la naturaleza.

Allí, el ritmo de vida se mezcla con la autenticidad rural: las calles empedradas, las plazas donde se reúnen los vecinos y los aromas del entorno se combinan con la posibilidad de adquirir propiedades que permiten disfrutar del espacio, la luz y la privacidad, sin renunciar al diseño, al confort o a la amplitud que caracteriza a las residencias modernas.

Entre las oportunidades más destacadas se encuentra una casa en Siles, ubicada en el Paseo de Siles, una de las mejores zonas del municipio. Con 700 metros cuadrados distribuidos en tres plantas sobre un solar de 601 metros cuadrados, patios y cochera, la vivienda cuenta con gran salón comedor, cocina, dos cuartos de baño y 10 estancias de distintos usos, incluyendo dormitorios, salas de estar y despachos. Una galería cerrada da al patio, mientras que la calefacción asegura confort en todas las estancias. La propiedad puede adaptarse como residencia habitual, segunda vivienda o proyecto turístico rural. Su precio de 250.000 euros la convierte en una oportunidad destacada para quienes buscan espacio y comodidad en un entorno natural privilegiado.

Otra propuesta de interés son un conjunto de tres casas rurales completamente equipadas con finca rústica en Hornos, también en pleno Parque Natural. Construidas en 2000 y en buen estado, las viviendas ofrecen 200 metros cuadrados con 9 dormitorios, 3 baños, terrazas, jardín, barbacoa y aire acondicionado, junto a un terreno agrario con olivos.

Uno de los salones de la vivienda.

Esta combinación de edificaciones y naturaleza crea un espacio ideal para turismo rural, segunda residencia o proyectos familiares, con la tranquilidad y el sol característicos de la zona. El precio conjunto es de 310.000 euros, un coste único para estas propiedades listas para habitar en un entorno singular.

Estas oportunidades muestran que es posible revitalizar y disfrutar de los pueblos y aldeas de la sierra, donde la lucha contra la despoblación convive con el lujo y la calidad de vida. Para familias o amantes de la naturaleza, estas propiedades demuestran que vivir rodeado de paisajes excepcionales no significa renunciar a la comodidad, el espacio y el estilo.