Adrián Marmolejo presenta sus 'Profundidades' en el Espacio de Arte Azur

El Espacio de Arte Azur, en el centro de la ciudad de Jaén, presenta nueva exposición para esta primavera. Bajo el título 'Profundidades' del talentoso artista plástico Adrián Marmolejo Clarhed, abrió sus puertas el pasado viernes 22 de marzo y estará disponible para el público hasta el 2 de mayo.

Adrián Marmolejo Clarhed, nacido en 1989, es un artista cuya pasión por las artes plásticas se manifestó desde una edad temprana. Inició su viaje artístico a la edad de 7 años bajo la tutela de la reconocida artista belga Annette Deletaille, quien le transmitió sólidas bases en perspectiva, composición y manejo de la luz. Este encuentro temprano con el arte encendió en él una necesidad imperiosa de capturar las sensaciones y atmósferas de cada lugar con fuerza y espontaneidad.

Una vida dedicada al arte

Su trayectoria artística ha estado marcada por una dedicación incansable a la pintura, explorando técnicas diversas y encontrando en la acuarela un medio de expresión que lo cautivó especialmente. Marmolejo se destaca en el ámbito de la nueva figuración, fusionando bases estructurales clásicas con elementos contemporáneos. Su obra, predominantemente figurativa, refleja un enfoque centrado en el tono y la expresión, buscando siempre transmitir la riqueza emocional de cada escena.

Premios y reconocimientos

A lo largo de su carrera, Marmolejo ha sido reconocido con más de trescientos premios en España y en el extranjero, destacando galardones como el 1º Premio de Pintura del Ejército del Aire en 2021 y el 1º Premio en el Certamen Internacional de Acuarela Gabriel Puig Roda en 2020. Su trabajo ha sido objeto de publicación en revistas internacionales de renombre como 'The Art of Watercolor' y ha sido seleccionado para prestigiosos eventos como el festival 'Fabriano in Acquarello' y la exposición internacional de la American Watercolor Society.

Además de su prolífica carrera como artista, Marmolejo ha compartido su pasión a través de la enseñanza, impartiendo cursos y talleres tanto en España como en el extranjero. Su compromiso con el arte lo ha llevado a dedicarse por completo a la pintura, combinando el trabajo en estudio con la práctica al aire libre y participando en numerosas exposiciones individuales y colectivas.

Horario de visita

La exposición está abierta al público de lunes a viernes, de 17:00 a 19:00 horas, hasta el 2 de mayo, y también se pueden organizar visitas en horarios alternativos mediante cita previa, llamando al teléfono 687 118 125. No pierdas la oportunidad de explorar las profundidades del talento creativo de Adrián Marmolejo Clarhed en esta destacada muestra artística disponible en el Espacio de Arte Azur, en la calle Tablerón 18 de Jaén.