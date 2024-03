Cineforum sobre la película 'Cinco lobitos' para analizar la masculinidad moderna

El próximo martes 19 de marzo a las 18:00 horas, y a través de la plataforma virtual Zoom, la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (AHIGE) ha organizado un Cine Forum de la película 'Cinco Lobitos'.

La elección coincide con la celebración del Día del padre, como herramienta para reflexionar sobre las paternidades, cuidados y corresponsabilidad. Puedes acceder a este encuentro de forma gratuita a través del siguiente enlace utilizando la ID de reunión 257 551 4707.

Cinco Lobitos

Cinco Lobitos es una película española dirigida por Alauda Ruiz de Azúa donde cuenta la historia de Amaia, una joven madre que se da cuenta de que no sabe muy bien cómo serlo. Al ausentarse su pareja por trabajo unas semanas, decide volver a casa de sus padres, en un bonito pueblo costero del País Vasco, y así compartir la responsabilidad de cuidar a su bebé. Lo que no sabe Amaia es que, aunque ahora sea madre, no dejará de ser hija. El largometraje recibió numerosas nominaciones y premios, en todo el territorio nacional durante el año 2022.

Invitados al Cine Forum

Para ello contaremos con Joaquim Montaner, compañero de AHIGE Andalucía, Fundación Iniciativa Social, MenEngage Iberia, Foro de Hombres por la Igualdad y del Observatorio de las Masculinidades de la Universidad Miguel Hernández. Muy activo en el blog sobre paternidades igualitaria de Papá Blogueros.