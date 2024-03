Los suecos Ebba Bergkvist & The Flat Tire Band debutan en España y pasarán por Jaén

Los suecos Ebba Bergkvist & The Flat Tire Band debutan en España con una gira peninsular de nueve fechas para promocionar su próximo álbum. Una de ellas será en Jaén capital, donde el próximo jueves 15 de marzo presentarán su setlist ante el público jiennense en la Sala Rock States. El concierto está previsto para las 21:30 horas y las entradas tienen un precio de 12 euros anticipada y 15 euros en taquilla.

Una banda con mucho futuro

Liderada por la poderosa voz de Ebba Bergkvist, la banda combina a la perfección pesados riffs de guitarra, crudo garage rock y blues desgarrador. Influenciada por bandas como Led Zeppelin, Rival Sons, Black Sabbath y Creedence Clearwater Revival, la banda crea una cautivadora y enérgica fusión del rock de los 70s y nuestro paisaje sonoro moderno.

Formada en el norte de Suecia en 2017, la banda lanzó el EP debut 'Alright' en 2019 y siguió con el álbum debut aclamado por la crítica 'Spilt Milk' en 2020. "(...) la interpretación emotiva y sin restricciones, y la excelente interpretación de Bergkvist en las voces, hacen del álbum una tarjeta de presentación impresionante” (Pete Whalley, ¡Get Ready To Rock!). A pesar de los desafíos de los años de COVID-19, la banda continuó lanzando sencillos, incluido el tema empoderador 'Patience' en el Día Internacional de la Mujer 2021 con otras seis cantantes de rock como Lisa Lystam (Siena Root, Heavy Feather) y Anna Skogö (Honeymoon Disease, Acid’s Trip).

Reconocimientos a su carrera musical

Si el 2023 llegó con un nuevo contrato discográfico, un premio Junior Blues Prize y una semana de grabación en el legendario Silence Studio en Suecia, el 2024 trae el lanzamiento del tan esperado segundo álbum de la banda. Conocidos por sus eléctricos shows en vivo, la gira debut de Ebba Bergkvist & The Flat Tire Band en España es algo que no deberías perderte.