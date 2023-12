Doce hamburgueserías típicas en Jaén que te sabrán a gloria

Si te ha dado antojo de carne nada mejor que una hamburguesa casera. De eso en Jaén saben mucho y las hacen y sirven con todo el cariño del mundo siguiendo sus recetas tradicionales. Aquí te proponemos un listado con doce sitios donde puedes ir a degustar esta maravillosa delicia de la cocina internacional hechas y servidas con todo el cariño de Jaén.

El Guanche

En el barrio de San Ildefonso, calle Reja de la Capilla 2 te espera una de las hamburgueserías con más solera de Jaén. El Guanche tiene casi de todo: perritos, bocadillos, sándwiches, entrantes, pizzas, platos combinados y por supuesto, hamburguesas. No te pierdas su nueva carta con smash burgers, porque están deliciosas. Además, tienen zona de juego infantil y también para adultos, con futbolín entre otros.

Bocatería Tiene Miga

Los que conocían la antigua Bocatería Respiro saben dónde está, pero si todavía no lo conoces, Tiene Miga se ubica en la calle Adarves Bajos 39, frente al Parque de la Alameda. En su carta encontrarás algunas delicias del antiguo local, como los bocadillos Lagarto, el Porky, el Pika y el Aceitunero. Pero también otras novedades como el bocadillo de calamares fritos 'Marinero'; el 'Extranjero', con salmón ahumado; o el 'De la abuela', con tortilla de patatas y cebolla caramelizada.

Burger Becker

En el barrio de Las Flores, concretamente en la calle Profesor Alfonso Sancho Sáez 16 te espera otro de los mitiquísimos locales para comerte una buena hamburguesa casera en Burger Becker. Aperitivos, sándwiches, bocadillos, quesadillas, revueltos y otras delicias como sus hamburguesas especiales te están esperando. Con el negocio renovado, han incluido novedades en su carta como el sandwich 'Pollero', la Torta Becker o el Mini Scooby. Si aceptas una recomendación, no pases sin probar la hamburguesa 'Tetería', de ternera con tortilla, queso, cebolla, lechuga, tomate y salsa. ¡Deliciosa!

Burger Tomás

Como puedes imaginar, es Tomás y su familia quien regenta el negocio desde hace décadas. Se trata de una de las hamburgueserías más típicas de Jaén, con tan buena acogida que cuenta con dos locales en la ciudad. El primero en abrir es el que se ubica en el número 35 del Paseo de la Estación, aunque disponen de otro espacio en la Avenida de Madrid 41. Con precios muy asequibles, su carta incluye perritos, bocatas, sándwiches, hamburguesas tradicionales y también especiales. Si eres más de pollo te recomendamos la hamburguesa 'Kentucky', con queso, tortilla, salsa, lechuga, tomate, cebolla y pepinillos. Y si te va más la ternera, no te pierdas la hamburguesa 'Manhattan', con queso, huevo, bacon, salsa, lechuga, tomate, cebolla y pepinillos. ¡Cuidado que chorrea!

Krasty Burger

No. No estamos en Springfield dentro de un capítulo de Los Simpsons, aunque pueda parecerlo porque, efectivamente, esta hamburguesería del barrio de Las Fuentezuelas está inspirada en la mítica serie de dibujos animados y en el bocado favorito de Homer. Hamburguesas, bocadillos, sándwiches y platos combinados te esperan en su local de calle Fuente de la Plata 5. Y si en otra vida fuiste un ratón, no te pierdas su hamburguesa a los tres quesos.

Tempo Burgers & Burritos

En la Plaza de San Ildefonso 1 tienes un sitio de visita obligada para los que disfrutan de la comida texmex como burritos, quesadillas o tacos. Si te va la carne, pídete un alambre y a disfrutar. Y si vas con más personas, las ensaladas y los platos para compartir serán una gran opción. En cuanto a sus hamburguesas, puedes crearlas a tu gusto siguiendo cuatro pasos: elige entre basic burger, cheeseburger o burger bacon, o bacon cheese burger. Después toca escoger entre pan rústico o pan brioche, para luego elegir la carnaza: doble smash de ternera, pollo crispy o burger vegetariana. Por último, añádele tus tres ingredientes favoritos de una lista con más de una docena de opciones... ¡y a disfrutar!

Cañada Burger

Si has pasado por el barrio de La Alcantarilla te sonará haber visto el local de Cañada Burger, uno de los más antiguos de Jaén, famoso por sus sabrosas hamburguesas, que puedes acompañar con patatas fritas, ensaladas y otros acompañamientos. En la calle Ejido de la Alcantarilla 33 te espera este acogedor local donde podrás disfrutar de tu cena o bien llevártela a casa. Tú decides.

Hamburguesería Sol

Con dos locales en la ciudad, uno en la calle de Sefarad 8 y otro en el Paseo de España 37, la Hamburguesería Sol es una de las que tienen más solera de todo Jaén, valga la redundancia. Con una carta que te ofrece hasta 43 bocadillos diferentes, 11 tipos de perritos, otra treintena de sándwiches, 16 platos combinados y hasta diez hamburguesas para elegir, te recomendamos que no te lo pienses mucho, no sea que te cierren antes de servirte. Pidas lo que pidas será un acierto.

Burger Ñono

En la calle Almodóvar 2 del barrio de La Glorieta, se encuentra Burger Ñoño, otro de los favoritos de los amantes de la cocina americana. De él hablan muy bien de sus bravas, pero también de sus hamburguesas, sándwiches, patatas, ensaladas y también disponen de kebab. Además, es el sitio perfecto si buscas comida sin gluten, pues ofrecen hamburguesas, perritos y bocadillos aptos para personas con celiaquía.

Burger Queen

Haciendo un guiño a la feroz competencia de la multinacional nació hace ya décadas Burger Queen. Con más de 15 años de experiencia en el sector de la hostelería, es uno de los sitios de referencia en Jaén para tomarte una buena hambuguesa casera. En la calle Núñez de Balboa, 14 te esperan con bocadillos, perritos, menús, kebab, molletes, sándwiches y por supuesto, hamburguesas. Échale un ojo y un bocado a las especiales de pollo y ternera.

Burger Merino

En la zona de las tascas, en la calle Arco del Consuelo 6 está el local de Burger Merino, otra de las más antiguas de la ciudad. Por solo 4'50 euros podrás tomar un menú con hamburguesa, perrito o sándwich, además de contar con platos combinados, perritos y raciones variadas. Si acabas tu ruta por las tascas y te quedas con algo de hambre, es el sitio perfecto para "darse un tropezón", como dicen en Jaén, y terminar de llenar el estómago con algo contundente.

Burger Frankfurt

Una de las hamburgueserías mas antiguas de Jaén, con casi 50 años de historia, es Burger Frankfurt. en el Paseo de la Estación 51. Carpanta comiéndose una hamburguesa es la imagen de la hamburguesería, que puedes ver en un mosaico de azulejos, lo que ya da pistas de cuándo se abrió. Bocadillos, perritos, sándwiches y hamburguesas caseras a muy buen precio te esperan en este mítico local.

Sabemos que la elección puede ser complicada, porque te proponemos muchos locales donde comer buenas hamburguesas caseras en Jaén. Siempre puedes ir probando una cada día y seleccionar tu favorita. Hagas lo que hagas, ten presente que estás contribuyendo a negocios familiares de Jaén y, por ende, apoyando el comercio local. Así que rechaza imitaciones y quédate con las hamburguesas hechas con todo el cariño de estas doce hamburgueserías jiennenses.