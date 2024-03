Semana de focos, micrófonos y crónicas nacionales para situar a Jaén Merece Más (JM+) como tendencia. Quienes fundaron esta formación contra el desagravio presupuestario a esta provincia deben estar satisfechos de, llegados a este punto, no sólo de estar en el centro del debate, sino de capitalizarlo y, únicamente, con tres concejales. Si asistimos a una amnesia colectiva por siete votos, es legítimo pensar que tres ediles merecen su peso en oro.

Sánchez es capaz de convertir el relato socialista en un cuento infinito y en fabuladores a quienes, por nómina y militancia debida, deben seguir las líneas cambiantes de este fabuloso creador de contenidos. Su tinta no deja huella y las palabras pueden torcerse hasta carecer de sentido alguno.

Frente a otros guardaespaldas de trazo grueso del presidente, Félix Bolaños es el que mejor interpreta estos discursos intelectualmente endebles. Ahí queda para la historia del entretenimiento su alocución sobre la Ley de Amnistía, con su paternalismo, su pretendido afán didáctico. Sí, quizá sus explicaciones estén más cercanas a Barrio Sésamo de Epi y Blas: “Ahora estamos dentro, ahora estamos fuera de ley”. Pero su tono meloso y “flower power” tiene un efecto disuasorio, te desarma. Así, ufano él, acaba felicitándose de lo bien que lo ha hecho. Di que sí, Blas, aunque quede algo exhibicionista. Da igual que caigas en contradicciones o que no se entienda del todo el mensaje, si es que lo hay. Pero ese hueco informativo ya es tuyo. A celebrarlo.

Si hubo un criterio volátil e interesado con Cataluña, de igual forma, por qué no cambiar el registro con la negociación por Jaén que fue mucho más discreta. Ya saben de la necesidad, virtud.

La relación tumultuosa del PP y JM+ permite a la formación provincialista dejarse querer. La continuidad electoral de JM+ es una cábala en sí misma y conviene que, al menos, queden subrayados los logros conseguidos. En este sentido, la puñalada de los presupuestos de la Junta de Andalucía para Jaén supuso un punto de inflexión en cualquier relación estable e hizo a los popes del partido formularse preguntas metafísicas. ¿Quiénes somos? ¿de dónde venimos? ¿a dónde vamos? ¿estamos solos en la galaxia o acompañados?... Todo por evitar el siniestro total. La inane rueda de prensa de esta semana se enmarca en el “show must go on” de aprovechar el momento, aunque no haya nada nuevo que decir.

Y la oferta de Ferraz, sobre el papel, era irrechazable, porque eliminar en una sola jugada la mitad de la deuda o, llegados a la ventanilla catalana, toda, eso es caza mayor. Cualquiera de los ilustres alcaldes de los últimos 30 años lo firmarían, aunque fuera el diablo quien los tentara. Cabría preguntarse por qué ahora sí y, de igual forma, cuestionarse sobre la importancia de un partido político bisagra.

Sin embargo, esta amnistía cuasi primaveral, que nos prometió unos presupuestos “chachis”, olvidó que, hoy en día, le toca a Cataluña tener secuestrada nuestra agenda política. No habrá Presupuestos Generales del Estado, pero quién se acordará de que todo iría en un lote multicolor.

Acaba la crónica, y la voz de un narrador me grita: “Pidamos un primer y fuerte aplauso para Paco Reyes”. Como hoy no he probado el Anís del Mono, abro las ventanas y me cercioro de que así es y que el maestro de ceremonias, cargado de watios, me exige, de nuevo, el aplauso. Y aplaudo, claro. Hasta una convención nacional y solidaria de cortadores de jamón en el Bulevar tiene claro que las veleidades van y vienen, que la capital para el PSOE tendrá que esperar, pero que aquí quien corta el jamón es el presidente de la Diputación, oscuro objeto del deseo popular, que sigue quedando lejos para el PP. “No preocuparse, que jamón hay”, tranquiliza el animador.