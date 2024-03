Fernando Rodríguez: "Al hacer el gol y conseguir la victoria te quitas un peso de encima"

Fernando Rodríguez (Pilas, Sevilla, 1987) fue uno de los protagonistas de la victoria del Real Jaén en Vélez-Málaga ante el FC Málaga City. El delantero sevillano, que volvió al Real Jaén en el mes de diciembre, anotó su primer gol en esta segunda etapa después de una sequía de diez encuentros. Un tanto que fue vital para el triunfo.

Desde Jaén Hoy charlamos con él para profundizar en lo que siente un delantero cuando rompe una mala racha sin ver puerta. Y además, repasamos con él la llegada de Roberto Peragón, la previa del partido ante el Atlético Melilla, el objetivo del ascenso, algunos de sus grandes recuerdos en su amplia trayectoria e incluso de Semana Santa.

Pregunta: - ¿Te sientes más liberado después de conseguir ante el FC Málaga City tu primer gol desde tu fichaje?

Fernando Rodríguez: - El delantero siempre vive del gol. Cuando pasan tantas jornadas que no marcas, empiezas a preocuparte un poco. Yo creo que el trabajo que estaba haciendo era bueno, el equipo estaba ganando y no quería preocuparme de más. Pero al hacer el gol y conseguir la victoria te quitas un peso de encima bastante grande".

Pregunta: - ¿Se entrena de otra manera después de haber marcado el fin de semana previo?

Fernando Rodríguez: - Por mi experiencia, sí es verdad que siempre que anotas un gol la confianza y la autoestima te suben. Esta semana me encuentro mejor, suelo hacer más goles en los entrenamientos. Hay que intentar aprovechar este partido para seguir anotando goles y ayudando al equipo a conseguir los puntos.

Pregunta: - Roberto Peragón fue un delantero de gran trayectoria. ¿Te comentó algo tras su llegada?

Fernando Rodríguez: - Yo me enfrenté a él en 2012 cuando estaba en el Cádiz. Al ser delantero, estuvimos hablando y me dijo que no me preocupase, que es algo que va por rachas y que seguro que iba a anotar goles importantes para el Real Jaén. Ese trabajo también lo hizo Emilio y no había tenido esa suerte. El otro día el primer balón que me cae es gol, al final también influye la suerte y por fin pude romperla.

Pregunta: - En ese sentido, ¿cómo ha afectado en el vestuario el cese de Emilio Fajardo y el nombramiento de Roberto Peragón como nuevo míster? ¿Has notado algún cambio en el equipo en estos días?

Fernando Rodríguez: - Siempre cuando se va una persona no es plato de buen gusto, pero ya lo hemos asimilado, estamos muy contentos con Roberto y esperemos que se den los resultados. En cuanto al estilo, son diferentes maneras de jugar, de afrontar los partidos y de analizar los rivales. Roberto es un entrenador diferente, que le gusta el juego colectivo. Emilio era más de juego directo y le sacaba mucho rendimiento. Ese cambio sí que se ha notado.

Fernando Rodríguez: "Roberto Peragón es un entrenador diferente a Fajardo, le gusta más el juego colectivo"

Pregunta: - ¿Cómo estáis preparando el partido ante el Atlético Melilla? ¿Es un partido 'trampa'?

Fernando Rodríguez: - Son partidos difíciles de jugar. Ante un equipo que se encierra atrás y cuesta hacerle un gol. Es el típico partido de los que siempre el cuerpo y la mente tiende a relajarse porque van últimos y porque tienen bajas, pero hay que afrontarlo como un partido más y sabemos que tenemos que seguir ahí para meterle presión al Torremolinos.

Pregunta: - No sólo quería hablar contigo del presente y futuro a corto plazo. También volver a tu pasado. ¿Qué queda de ese Fernando que debutó en Primera División con el Sevilla FC en la temporada 2008-09?

Fernando Rodríguez: - Sigue quedando el compromiso, el sacrificio y el trabajo que siempre tengo. A lo largo de mi carrera, tanto en Segunda B como en el extranjero en estas últimas siete temporadas, he tenido la suerte de hacer goles, pero lo que me ha llevado hasta aquí es ese compromiso, trabajo y sacrificio que sigo teniendo y que lo voy a llevar conmigo para siempre.

Pregunta: - Ya estuviste en una anterior etapa en el Real Jaén durante temporada y media. Saliste a finales de 2010 por tema de impagos. ¿Ha cambiado mucho el Real Jaén que te has encontrado ahora?

Fernando Rodríguez: - En la anterior etapa era en Segunda B, con un equipo hecho para ascender a Segunda, pero sí es verdad que hubo problemas económicos. Ahora, desde que he llegado de nuevo económicamente estamos bastante bien. Los nuevos dueños que han llegado vienen con muchas ganas, son de aquí y creo que están aportando cosas muy buenas. El club está cambiando para mejor.

Pregunta: - En diciembre de 2023 se cumplieron diez años de uno de tus goles más importantes en tu trayectoria. ¿Qué supuso aquel gol ante el FC Barcelona en Copa del Rey con el Cartagena?

Fernando Rodríguez: - Todo el mundo me felicitó cuando lo publiqué aquel día. Es un recuerdo que siempre tengo presente. He metido muchos goles, pero ese es el mejor que he hecho, a pesar de que no fue un golazo, pero sí por el rival. Lo veo muchas veces, casi a diario y especialmente los días de partido porque me motiva mucho.

Su gol al FC Barcelona en Copa del Rey: Lo veo muchas veces, casi a diario y especialmente los días de partido, porque me motiva mucho.

Pregunta: - Otro de los puntos álgidos en tu trayectoria ha sido tu paso por el fútbol asiático jugando en equipos de Filipinas, de Indonesia y de Malasia. ¿Qué te han aportado esas experiencias?

Fernando Rodríguez: - Me han hecho madurar mucho como persona. He aprendido muchísimas cosas, he dejado amigos espectaculares y he podido conocer otros países, otras religiones y otras culturas. Fue una experiencia inolvidable y si volviera atrás la repetiría sin duda. Lo comento a menudo con mi mujer y con mi hijo mayor, que estuvieron allí conmigo, porque mi bebé nació ya a mi regreso.

Pregunta: - Ahora regresas al Real Jaén 14 años después. ¿Te motiva especialmente el ascenso?

Fernando Rodríguez - Vine aquí para eso. Ya estuve en otra etapa. Llevo aquí toda la vida con mi mujer. Tengo mi familia aquí, mis dos hijos nacieron en Jaén y me siento un jiennense más. He venido para intentar llevar al club dónde se merece, porque el Real Jaén es un club grande y se merece estar más arriba.

Fernando Rodríguez: "Me siento un jiennense más y he venido para intentar llevar al Real Jaén a dónde se merece"

Pregunta: - Un sevillano como tú, ¿echa de menos estos días la Semana Santa de Sevilla?

Fernando Rodríguez: - Sobre todo echo de menos a mis padres, que los tengo allí, a mis amigos y cosas como la Semana Santa, que se vive de una manera fanática y diferente. Pero al final mi familia y mi vida están aquí y estoy muy feliz.

Pregunta: - ¿Qué mensaje le lanzas a la afición de cara a estas últimas jornadas?

Fernando Rodríguez: - Desde aquí animarles a que sigan viniendo al estadio como lo están haciendo porque vamos a dejarnos todo por este escudo, por esta camiseta y, sobre todo, por ellos, porque llevan muchos años metidos en el pozo de la Tercera División y entre todos juntos tenemos que lograr salir de aquí como sea.