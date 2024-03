Javi Moyano: "Voy a ayudar al equipo dónde y cómo sea y ahora toca hacerlo en el lateral izquierdo"

La figura de Javi Moyano representa a uno de los principales baluartes del actual Real Jaén y del fútbol provincial. El zaguero jiennense cuenta con una trayectoria futbolística a sus espaldas, que lo llevó a saborear las mieles de la Primera División. Fruto de su trabajo y sacrificio, Moyano saltó de la cantera lagarta al primer equipo y fue dando pasos hacia el fútbol profesional para asentarse en la élite.

Ahora, con 38 años recién cumplidos, vive su segunda temporada en su regreso a casa, en busca de devolver al Real Jaén a una categoría acorde con su historia. Charlamos con él para hablar del derbi de hoy de la temporada.

Pregunta: - ¿Qué análisis haces del partido en Motril?

Javi Moyano: - Fue un partido igualado. Ellos jugaban en casa, estuvieron cómodos con la pelota, pero las ocasiones más claras fueron nuestras. No le perdimos nunca la cara al partido y estuvimos vivos hasta el final.

Pregunta: - ¿Ese empate a domicilio sería más valioso en otro contexto?

Javi Moyano: - Este tipo de resultado en otra situación clasificatoria no se vería tan insuficiente. No por el partido en sí, sino por el objetivo que tenemos de recortar distancias con Torremolinos. Partimos con un gran déficit en esta segunda vuelta y el margen de error que tenemos es muy pequeño. Todo lo que no sea ganar de tres en tres es perjudicial en esa persecución, teniendo en cuenta también al Torre del Mar.

Pregunta: - ¿Ves posible alcanzar el liderato del Juventud de Torremolinos?

Javi Moyano: - Sí, es posible, pero va a depender mucho de lo que nosotros seamos capaces de hacer. El equipo lleva muy buena línea. Hay muchas circunstancias y muchos hándicaps a lo largo de los partidos, que te pueden hacer perder puntos. Creemos que el Torremolinos se puede dejar puntos, lo que tenemos que hacer es aprovechar cuando ellos no saquen sus partidos adelante.

Pregunta: ¿Cómo ha preparado el equipo el choque contra el CD Torreperogil?

Javi Moyano: - Es un derbi y el equipo está mentalizado de que el margen es muy pequeño y no podemos fallar en casa. Tenemos que hacernos fuertes, afrontar los partidos con las máximas garantías. Cada vez somos más sólidos y fiables. Toca volver a ser una semana más competitivos y sacar los tres puntos.

Pregunta: - ¿Este tipo de partidos de rivalidad provincial son más especiales?

Javi Moyano: - Considero que siempre que juegas en La Victoria el partido es especial. Cada quince días tenemos la suerte de disfrutar de esa sensación. Los que somos de aquí, de Jaén, tratamos de inculcar eso. Lo único que tenemos que hacer es disfrutarlo al máximo porque no sabemos cuánto nos puede quedar, a unos por edad, a otros por exigencia del propio club.

Pregunta: - Ahora estás jugando habitualmente en la posición de lateral izquierdo. ¿Qué tal te ves a nivel personal?

Javi Moyano: - Personalmente siempre afronto todas las temporadas con la máxima ilusión. Aquí, en Jaén, aún más. Cuando juegas para el club en el que te has desarrollado y te dio la primera oportunidad, tienes algo más de exigencia y de responsabilidad. Los lazos son más estrechos. Estoy contento aunque es verdad que me gustaría jugar más en mi posición, en la derecha, dónde puede sacar a relucir mis virtudes. Sin embargo, yo voy a ayudar al equipo siempre dónde y cómo sea necesario. Ahora mismo el míster me pide que ayude en el lateral izquierdo y yo trato de ayudar al equipo ahí.

Pregunta: - ¿Te ve con ánimos de seguir una temporada más?

Javi Moyano: - Me veo con fuerzas y me veo bien, porque a nivel físico me estoy encontrando bien. Por suerte, en toda mi carrera no he tenido ninguna lesión grave y es lo que me está dando la oportunidad de competir con mis compañeros a esta edad. Además, me gusta ayudar a que la gente sepa y entienda lo que significa vestir la camiseta del Real Jaén.

Pregunta: - Esta semana te vimos defendiendo en redes sociales a la afición de Real Jaén tras lo sufrido en Motril.

Javi Moyano: - Cuando pasan este tipo de situaciones, hablando de los incidentes de Motril, mi respuesta en Twitter fue una reacción natural, porque fue cuando me enteré. En este tipo de circunstancias, los profesionales tenemos que condenarlo, venga de dónde venga. Este tipo de situaciones no caben en el deporte porque no ayudan a nadie, sólo perjudican.

Pregunta: - ¿Qué mensaje le lanzarías a la afición?

Al aficionado del Real Jaén, viendo como nos apoyan cada semana, no podemos pedirle mucho más de lo que hace. Están con nosotros siempre, viajan fuera de casa siempre, a pesar de todos los años que llevan de penitencia futbolística en esta categoría. Y nosotros tenemos que responder a todo eso que el aficionado hace con nuestro trabajo, compromiso con el club y con la ciudad.