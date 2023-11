Munuera Montero, árbitro de Primera División: “El caso Negreira ha hecho un daño brutal”

En apenas unas horas coge un avión hacia Viena, como primera parada para ir a Trnava, capital de Eslovaquia, donde este jueves será el asistente de VAR en el partido entre el Spartak y el Ludogorest. Pero el árbitro jiennense José Luis Munuera Montero (Jaén, 1983) siempre acude a la llamada de amigos como Antonio Oliver que lo ha citado para una conferencia en el Hospital San Juan de Dios. Acude antes a este palacio monumental, en pleno corazón de la capital, para atender a Jaén Hoy. Cuando uno tiene frente a frente los 1,91 metros que mide y el estado de forma impecable en el que se encuentra no sabe si va a hablar con un delantero o con un árbitro, aunque la duda no tarda en disiparse porque es un apasionado de lo que hace.

¿Hay ahora más presión que cuando empezaste a entrenar en Primera División en 2016?

Antes del VAR había una polémica y ahora con el VAR hay doble polémica: la polémica del campo y la polémica del VAR. Eso va a existir siempre y somos conocedores. Mientras seamos personas las que estemos en el campo y las que dirijan el VAR la polémica va a existir porque somos personas humanas.

¿Entonces para tí el VAR ha duplicado la polémica?

No exactamente. El VAR ha ayudado muchísimo a erradicar muchísimas polémicas pero ahora cuando existe un error se magnifica mucho más que antes. Porque antes la gente podía entender que en el terreno de juego se puede equivocar uno pero la gente entiende menos que se pueda equivocar el del VAR.

Hay quien achaca falta de autocrítica al estamento arbitral después de las declaraciones de Medina Cantalejo hablando de un alto porcentaje de acierto. ¿Tienes esa sensación de falta de crítica propia?

Por supuesto que hay fallos y para eso nos reunimos todos los viernes para examinarlos, corregirlos y subsanarlos. Pero es tal el grado de acierto que es muchísimo mayor que el de error. Medina Cantalejo tiene razón en que este año está siendo una temporada muy buena. Nosotros mismo después de un partido sabemos en qué nos hemos equivocado y en qué no. Tenemos que ver el partido, analizarlo y tener una reunión con el informador que ha visto el partido. Somos autocríticos cien por cien. En todos los partidos sacamos aspectos de mejora y se desgranan segundo a segundo. Somos muy autocríticos y además considero que esa autocrítica mejora y potencia al árbitro.

Con respecto a Medina Cantalejo, ¿llegasteis a creer que habría cambios tras la salida de Rubiales?

Nosotros dejamos trabajar a la gente que está trabajando en la Gestora. Son asuntos en los que no tenemos capacidad de decisión y habrá que ver quién se presenta. Nosotros nos tenemos que dedicar a seguir trabajando para tener los menores errores posibles.

¿Nadie se reunió con vosotros para deciros que podría haber algún cambio?

Para nada. A la vista está que a día de hoy sigue siendo el presidente y eso será porque Pedro Rocha - presidente de la gestora de la RFEF - y no ha habido ningún tipo de duda con respecto a él. Todo lo contrario.

¿Cómo vive un árbitro de Primera División todo el caso Negreira y que se ponga en duda la honradez del colectivo?

Se ha hecho un daño brutal, sobre todo a las generaciones más jóvenes. Han teñido una sombra de duda en un colectivo que es honrado, sincero y respetuoso. Si una persona ha hecho algo malo o ha tenido comportamientos inadecuados la que lo tendrá que pagar es esa persona. El juez está en ello. La causa está abierta y todos los árbitros estamos deseando que salga la sentencia cuanto antes para que se cierre este episodio. Quien lo haya hecho que lo pague y nosotros nos dedicamos a trabajar.

¿Crees que hay más crispación desde que estalló este caso?

Ha hecho un daño terrible a la gente joven a la que no se le ha explicado bien que si tu jefe es un sinvergüenza a quien hay que pedirle responsabilidades es a tu jefe, no a los trabajadores que hemos sido honrados, respetuosos y que nos hemos dedicado a trabajar. El daño que se ha hecho es brutal.

¿Has coincidido alguna vez con Negreira padre o hijo?

Al final es un vicepresidente del CTA que te decía en qué grupo estabas y que estaba en las reuniones y poco más. En mi caso no me llamó ninguna vez pero sí que me consta que llamó a otros compañeros para decirles si ascendían o no. Los árbitros estamos deseando que acabe esto cuanto antes para que se demuestre todo.

Vídeos con resúmenes de vuestros fallos, declaraciones en rueda de prensa, comunicados… Los clubes están poniendo el foco en vuestras actuaciones. ¿Cómo lleváis esa presión añadida?

Cada entidad es libre de hacer lo que considere oportuno. Nosotros nos dedicamos a hacerlo lo mejor posible en el terreno de juego. A trabajar para acertar y para pasar desapercibidos y para que el arbitraje español sea estandarte a nivel mundial. Nosotros nos mantenemos ajenos y no nos afecta para nada. Pero sí que esperamos es que se intente calmar ese ambiente, sobre todo por los clubs. Tenemos que entre todos ayudar a que haya un clima de respeto y donde los más jóvenes se sientan orgullosos del deporte que practican.

¿Pero no os molesta que se ponga en tela de juicio vuestra imparcialidad?

Al final tú también decides lo que ves y lo que no. Tienes que focalizar en lo importante. Yo leo poca prensa y sólo leo lo que me ayuda en un partido: cómo atacan o defienden los equipos, quién es el jugador que más tarjetas tiene, los sistemas de juego… Sólo me dedico a lo que me aporta información y eso no me la aporta. Me ocupo en lo que luego me va a servir.

Estrada Fernández hizo unas declaraciones asegurando que había una segunda sala VAR que no se le había comunicado a nadie y desde la que se daban instrucciones a la primera. ¿Tenías constancia de esa sala?

No sólo tenía constancia yo sino que tenían constancia todos los periodistas de España y todas las personas que han pasado por Las Rozas. Es una sala que es pública, que está anexa y que existe desde el comienzo del VAR. No se ha descubierto nada nuevo.

No es eso lo que dice Estrada…

Ahí están los vídeos y las entrevistas desde el comienzo del VAR. Se puede tirar de hemeroteca y se enseña la sala sin ningún tipo de problema.

Pero, ¿duele que haya uno de vosotros que haya emprendido esta especie de guerra contra la RFEF?

Digo como antes, cada uno es libre de hacer lo que estime oportuno. Lo hará por algún motivo pero eso no lo podemos controlar.

¿Se disfruta o se sufre un partido de los grandes?

Se disfruta muchísimo porque son tantos los años que has pasado peleando para llegar hasta ahí, tanto fracasos, tantas dificultades que has superado que cuando llega ese tipo de partidos los disfrutas con una responsabilidad extrema.

¿Qué partido sueñas con arbitrar?

Hacer un clásico es uno de los partidos que más ilusión te hace cuando eres joven. Hemos tenido la oportunidad de hacer ya dos y a nivel europeo, bueno, cuando nos den la oportunidad en UEFA de ir promocionando pues ojalá vengan más partidos importantes.

¿Cuál sería tu solución idónea para la polémica en torno a las manos?

Es un tema muy amplio del que se podría hablar mucho porque influyen muchas cosas. Tiene que haber un criterio uniforme pero es un hándicap que somos conocedores de que a la opinión pública le cuesta entenderlo. Yo creo que cada vez más la gente, tanto los futbolistas, como el público y los clubes, entienden mejor los criterios arbitrales. Nosotros nos esforzamos por explicarlos y cada semana trabajamos para establecer un criterio claro con respecto a las manos y yo creo que poco a poco se está consiguiendo que cada vez sean más claras y que se sancionen las que se amparen en un criterio muy claro. Yo creo que este año se está llevando bastante mejor.

¿Y para las pérdidas de tiempo?

A nosotros se nos ha hecho mucho hincapié desde el Comité para que reanudemos cuanto antes y demos las menos explicaciones posibles para darle más fluidez al juego y que el tiempo efectivo, que es lo que preocupa a los equipos, sea cuanto más mejor. Las pérdidas de tiempo es cuestión de que los equipos sean conscientes y quieran jugar y que por nuestra parte tenemos claro que tenemos que darle mucha más fluidez al juego y usar el tiempo adicional, que siempre nos da la posibilidad de añadir los minutos que queramos.

¿Cambia a uno estar en la élite del arbitraje?

Lo que cambia es la magnitud de la responsabilidad que tienes al dirigir un partido en Primera División. Yo siempre he dicho que la diferencia entre categorías está en la velocidad del juego y en la repercusión mediática. Cuando debuté en Vigo y salí a aquel estadio y vi cómo estaba, no sentí miedo. Todo lo contrario. Sentí responsabilidad por lo que realmente estás manejando. Tienes una responsabilidad muy grande y también ha cambiado el hecho de que no podemos compaginarlo con nada. Ahora somos profesionales y le dedicamos todo nuestro tiempo. Tenemos que entrenar todas las mañanas, seminarios todos los viernes y al final es tener una dedicación exclusiva.

Y por mucho que viajes no te olvidas de Jaén. Se podría decir que ya eres profeta en tu tierra…

Estoy orgullosísimo de ser jiennense. Tengo a toda mi familia aquí, vengo cuando puedo y me encanta venir a Jaén y pasear por Jaén. Me encanta presumir de que soy jiennense y lo llevo por bandera. Jaén es tierra de buenos árbitros y tengo un orgullo muy especial por esta tierra.