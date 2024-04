El villariego Jesús Torres inicia el calendario del Europeo Junior GP en Misano

Jesús Torres inicia la temporada en el trazado italiano de Misano en la primera cita con el Europeo Junior GP con su equipo el Molauto Motul Estrella de Galicia 0,0.

El piloto de Los Villares viaja a Italia para su primera cita con el Europeo Junior GP de motociclismo con su nuevo equipo después de una exigente pretemporada donde el trabajo físico, mental y la puesta a punto de la moto han marcado un arduo trabajo realizado para una temporada que se antoja exigente y apasionante.

Jesús Torres ya está en el trazado italiano, donde se ha trasladado acompañado de su familia, para realizar las sesiones de entrenamientos libres con el Molau Motul y la puesta a punto y adaptación al trazado de su motocicleta ha llevado a cabo unas jornadas preparatorias marcadas por el trabajo con el equipo y estar listos para el inicio de la temporada donde las expectativas son muy altas y la motivación del joven piloto esta en lo mas alto.

Misano es una de las Catedrales de la competición del motor y este fin de semana seré el escenario del inicio del Europeo Junior GP. El Molau Motul Estrella de Galicia 0,0 ha depositado su más absoluta confianza en Torres después de ver el rendimiento y cualidades que el piloto ha demostrado en la pretemporada y los test realizados junto con el resto de pilotos de este importante equipo donde la competencia seré feroz y no habrá concesiones a los rivales.

“Con la ilusión y la adrenalina al máximo afronto este inicio de temporada y la primera carrera de este importante certamen donde mi equipo me ha brindado esta oportunidad y su total apoyo. Hemos trabajado juntos dando todo lo que tenemos y espero recoger el fruto del esfuerzo realizado y devolver al equipo todo lo que esta haciendo por mi", expresó el piloto de Los Villares.

"No me olvido de los que siempre han estado conmigo brindando su apoyo incondicional y que serán fuente de motivación extraordinaria en este reto en el que pilotamos todos juntos. Por supuesto a mis padres, mi hermana y al resto de mi familia sin los cuales no estaría viviendo este sueño real. Mención especial, también, a la afición y fans que siempre están empujando en todo momento. Muchas gracias por contar con esos caballos extras que me dais. Prometo darlo todo y luchar por el mejor resultado posible” añadió.