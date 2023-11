"La Ciudad Sanitaria no estará hasta dentro de cinco o seis años"

La actual consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, es una enfermera de formación que hoy es la cabeza visible de la política sanitaria del Gobierno de Juanma Moreno, aunque su nombramiento escociera como alcohol en herida a ciertos sectores profesionales. Su carrera política arrancó desde la plaza cercana del Ayuntamiento de Jimena, como alcaldesa, y desde entonces “sobrevive” en el terreno político, siempre con responsabilidades cercanas a su ámbito profesional. Niega la mayor sobre las sombras de privatizaciones encubiertas en servicios que denuncia la oposición, pone fecha a la ya manoseada Ciudad Sanitaria y critica, lo que entiende, como un ataque al estado de derecho con la amnistía y acuerdos del presidente Pedro Sánchez con formaciones minoritarias.

-No resulta aventurado decir que el PSOE, entre otros factores, perdió el favor de la calle, de los votantes, por las manifestaciones por la calidad de la sanidad pública. ¿Es consciente de que su cartera puede tumbar gobiernos?

--Somos conscientes y más desde que pasamos el Covid, la crisis sanitaria más grave. Ha quedado una sensibilidad mayor en España y el resto del mundo. La gente se sintió muy vulnerable, y entiende que lo más importante es su salud. Quieren un sistema sanitario público que les pueda dar una respuesta. Ha cambiado el modelo de relación, se han vuelto más exigentes. Eso es bueno.

Es verdad que tenemos un grave problema, tenemos el mayor presupuesto de la historia, pero las cosas no están mejor, nos dicen. Estudio los datos del año 2018, cuando nosotros llegamos. Por supuesto que están mejor, con un presupuesto de 4.402 millones más que en 2018. Es un 45% más con respecto al anterior; con 30.000 trabajadores más; con mejores salarios; con una inversión en tecnología de 680 millones y de 1.500 millones en infraestructuras.

¿Cuál es el problema que percibe la ciudadanía?: el déficit de profesionales. Los equipos directivos nos estamos calentando la cabeza para poder cuadrar la reposición de los trabajadores que se jubilan en Atención Primaria. No podemos cubrir esos profesionales y algunos no se jubilan hasta los 70 años y se lo agradecemos, porque no se pueden cubrir de momento.

-Con problemas, además, estacionales.

-Me sorprende cuando en verano nos dicen sindicatos y oposición que no cubrimos puestos jubilaciones y vacaciones. Ellos saben que eso es imposible. Las cuentas son claras, cuando entramos en el año 2019. Hasta el año 2030, vimos que se iban a jubilar en torno 6.700, de ellos casi 3.000 en Atención Primaria. Somos durante tres años consecutivos que más plazas MIR, incluso así no llegamos. Un médico para formarse necesita once años para terminar su formación. Las que empezaron en 2019 no llegarán hasta el año 2025-2026.

-Es pedirle mucha paciencia al usuario.

-Reconozco nuestros problemas. Entendemos que es mucho tiempo, pero no nos hemos quedado parados. Pero también hay que subrayar que entre el 75-80% tienen su cita con el médico familia por debajo de los cinco días. Último estudio sobre Atención Primaria, comparando con todas las comunidades autónomas, una de las primeras con menor demora es Andalucía. Hemos puesto, encima de la mesa, las continuidades asistenciales en Atención Primaria, una reclamación histórica, para que pueda hacerlas al margen de su turno sea de mañana o tarde. Hemos contratado médicos de otras comunidades, europeos y extracomunitarios.

-La Ciudad Sanitaria de Jaén amenaza con convertirse en el “tranvía” del ámbito sanitario. Un proyecto del que se habla en Jaén 20 años.

-Entiendo a la ciudadanía, era un proyecto que se prometió y no había nada hecho. Cuando llegamos no estaban ni cedidos los terrenos, ni la modificación del PGOU. No partimos de cero, sino de menos 150. Creían que iba a adelante y no se había hecho nada. Está a punto de salir la modificación del PGOU de manera definitiva. Se adjudican antes de que acabe el año o primeros del que viene, la obra hidráulica, son unos terrenos que necesitan colectores o un tanque de tormenta. Estas obras cuestan 8 millones de euros en este año que viene. También se adjudicará la obra de lavandería. No tenía sentido seguir invirtiendo en el hospital de arriba. Ahora la ciudadanía creerá, de verdad, que este proyecto será una realidad.

-¿Cuándo disfrutarán los jiennenses de esa Ciudad Sanitaria?

-En uso, unos cinco o seis años. Para que podemos empezar las obras, tendremos que acabar primero la obra hidráulica. Si queremos decir la verdad en cinco o seis años estaría finalizada.

-En cuanto a las listas de espera, resulta escandaloso que en Jaén se haya citado a un paciente para el 13 de marzo de 2025.

-En Andalucía, al día, se producen, medio millón de actos sanitarios. Siempre de ese medio millón habrá problemas con alguna y, claro, la oposición estará con el caso concreto. Esta cita de la que me habla no se tenía que haber producido, no se debería haber abierto. Fue un error administrativo, que se corrigió, porque no se pueden abrir para el año 2025. La cita en el año 23 y como mucho en los seis primeros meses del año siguiente. Es más, se les dice a los profesionales que se deben resolver en función de los decretos de garantía. Cuando saltó la noticia, ese error, se corrigió. También estamos para lo puntual, no eximo nuestra responsabilidad. Pero se hace un esfuerzo para corresponder en tiempo y forma.

-Bueno, hace una crítica al uso del dato concreto que ustedes también realizaron antes de conseguir el gobierno de la Junta de Andalucía.

-Lo que quiero decir es que pueden criticar poco, algo concreto, porque estamos al tanto. No se puede comparar en los últimos diez años. Por una razón, en aquel momento, pasaba lo contrario de lo que pasa ahora. Se redujo el presupuesto sanitario en mil millones anuales, despidieron a profesionales, según la Cámara de Cuentas. En concreto, fueron 8.000 a la calle; se redujo su sueldo y las horas de jornadas. Es decir, no eran hechos puntuales. No eran hechos puntuales no era comparables. No pudimos, incluso, saber la dimensión del problema. Descubrimos una lista de espera de medio millón o como los administrativos tenían órdenes para no meter a pacientes en la lista de espera, salvo que protestaran. No es comparable.

-Conoce bien el ámbito rural y, en concreto, de Jaén. Es contradictorio el discurso de fijar a esta población y, al tiempo, que no se cuenten con los pediatras rurales suficientes.

-Es un déficit general. Existe en médicos de familia, de pediatras, de intensivistas. Había muchos médicos de familia que la han ejercido, aunque no fuera su especialidad. Ahora, también, lo hemos hecho nosotros para poder tener cubierto. En Jimena, venía un pediatra dos veces en semana, un médico con funciones de pediatría. En estos últimos cuatro años y medio se han ejecutado las ofertas de empleo publicó del año 2017 a 2022, eso ha supuesto con los dos concursos que han movilizado a más de 30.000 profesionales; las ofertas de empleo público estabilizarán a 70.000, el 70% de los profesionales del SAS. Es un revulsivo movilización de profesionales en toda Andalucía y hasta que no acabe esa estabilización no podremos tener más recursos en zonas rurales. Se han quedado plazas descubiertas en áreas rurales pero es algo que vamos a solucionar con esa movilización.

-Con ese déficit de profesionales, como consejera, ha llegado a agradecer la generosidad de médicos que se cubren para salvar la atención. ¿Cómo se puede llegar a esta situación y se produzcan tantos desajustes?

-Durante años, y es una reclamación de todas comunidades autónomas, no se hizo, a nivel estatal, las cuentas de cuántos profesionales se jubilaban. Esta es la consecuencia. Cuando el PSOE habla de las plazas MIR, que no convocaba. A mí me duele la boca de pedirle más plazas al Gobierno. No he visto ningún documento de los gobiernos anteriores solicitando esto. Ellos sabían lo que iba a pasar. En teoría esto tiene un coste y no sé por qué no quisieron hacer sus cuentas. Tasa de reposición se redujo durante la crisis, Andalucía, sin embargo, no cubría la tasa de reposición. No invirtieron en sanidad. No todas, fue una decisión política del PSOE en ese momento. Entendieron, en esa época de crisis, que la sanidad no era una prioridad.

-La sombra de la privatización de servicios es un hecho. Aunque históricamente la sanidad pública se apoyó en la externalización. ¿Está en el horizonte de su Gobierno profundizar en esta línea?

-Todo lo contrario. Además, lo hemos demostrado desde nuestra llegada. Había muchas pruebas externalizadas y con la llegada de nuevas tecnologías las pueden asumir los centros. Es el caso del PET-TAC, que comenzará a funcionar en dos o tres semanas. (tecnología, denominada ‘Tomografía por Emisión de Positrones’, realiza una exploración no invasiva de diagnóstico por imagen capaz de medir la actividad metabólica del cuerpo humano); la resonancia magnética en Linares.

Hay que reconocer que existen ciertos casos, dentro del Sistema Sanitario Público Andaluz, que no es suficiente con los recursos del propio sistema. Eso ocurre ahora y también antes de nuestra gestión. Son momentos concretos y puntuales en los que se complementa con servicios externos. La sanidad pública y la privada siguen siendo complementarias.

-Cierta terminología como la tarificación siembra dudas en la opinión pública.

-La orden tarifas existía, la cogimos del año 1998 para actualizar los precios e introducir la atención primaria. Lo que generó ruido fue introducir la Atención Primaria. Era una orden de precios, que cualquier actividad del Gobierno o consejería tendría que ir con un contrato y una adjudicación. Ahora, sin embargo, nos encontramos y se lo he pedido al PSOE en varias ocasiones y Adelante Andalucía que retiren los contratos que el Gobierno de España ha hecho privatizando los contratos que se han hecho en las cárceles andaluzas. Son también andaluces que reciben una atención primaria privatizada, con fondos del Ministerio de Interior. Lo que se le pide al PSOE es que sea coherente. Nos piden retirar una palabra de una orden de tarifas y ellos, sin embargo, sacan contratos públicos privados.