Fran Rama presenta "Romería", el prólogo de un álbum con un sello muy personal

Si de algo se caracterizan los torrecampeños, además de por su particular acento, es por su fama de emprendedores. Estos rasgos distintivos forman parte incluso hoy de las nuevas generaciones, que con una mayor conciencia de ello, luchan por reivindicar el legado de sus ancestros. Uno de estos jóvenes abanderados es Fran Rama, músico y amante de sus raíces que hace tan solo unos días presentaba su último tema, "Romería", en el que recoge y defiende una de las mayores tradiciones de su pueblo. En vísperas de la romería de Santa Ana, Rama ofrece su particular visión de la fiesta en una apuesta que no deja indiferente a nadie.

Con tan solo ocho años Fran inició su formación con el clarinete e ingresó en el conservatorio. Su pasión y dedicación por la música lo han llevado desde entonces a crear y componer diversas piezas con las que darse a conocer. Sin embargo, como todo artista, hoy tiene más claro que nunca cuál es su camino en esta industria: "Descubrí que pretendiendo gustar a todo el mundo no iba a conseguir nada". Con este nuevo single, el torrecampeño brinda las bases de "Seseos", un futuro disco cuyo enfoque son las costumbres y tradiciones de su pueblo.

La mezcolanza de sonidos flamencos, electrónicos y algunos ritmos propios de la cultura andalusí hacen de "Romería" un tema con identidad propia. "Esta canción es la más experimental, porque quería reflejar el caos de la romería, lo nostálgico e incluso lo devoto", explica. Tanto es así que la propia estructura del sencillo se compone de varias partes diferenciales en las que su autor hace partícipes a otros muchos artistas de la localidad. "He contado con la colaboración de María Soledad como principal vocalista, Pedro Pancorbo en la interpretación de un solo de violín, Manuel Carlos Collado con la gaita rociera, así como Jon Martínez en la masterización de la pieza".

Este último estreno, disponible también en Spotify e iTunes, se suma a las ya lanzadas hace unos meses por el clarinetista. "En el templo" y "Pelechao" forman parte de ese particular repertorio con el que Fran pretende dar a conocer su obra. Inspirado por Califato 3/4 y grupos como La Plazuela, ve el reflejo de sus raíces en su próximo proyecto. "Quiero que mi disco tenga 12 canciones y esté listo para finales de año, a poder ser", confiesa. Además, nos adelanta que el hilo conductor de "Seseos" serán las personalidades y los cantaores locales. "Habrá una canción llamada 'Viernes Santo', con Manuel Parejo cantando una popular saeta; y 'La siega', que reproduce las gañanas o trillas, que son canciones típicas de laboreo".

El afán de este músico por indagar en el pasado de su tierra no es baladí, pues compagina sus creaciones con los estudios de un Máster en Patrimonio Musical a través de la Universidad Internacional de Andalucía. "Mi trabajo de fin de máster consiste en recopilar cánticos populares de Torredelcampo y darles difusión a través de las redes sociales y un disco", señala. Es por esta razón que su álbum contendrá breves cantos a capella de algunas de esas letras recogidas en su investigación. Como apuntábamos al inicio: torrecampeño tenía que ser.