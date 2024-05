Francisco Reyes acusa a Susana Díaz de favorecer a la derecha con sus declaraciones

El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha defendido que el partido en Andalucía "está unido" y ha lamentado que personas que "han tenido toda la responsabilidad" en él realicen "declaraciones que van favoreciendo a la derecha", por lo que ha pedido "que arrimen el hombro". Así lo ha señalado antes de participar en el inicio de campaña de las elecciones europeas en la capital jiennense y a preguntas de los periodistas después de que la exsecretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, haya recomendado a esta federación que, para "levantar cabeza", sea "acogedor" con gente de distintas "sensibilidades" que ahora mismo "no se sienten parte" del proyecto.

"El Partido Socialista en Andalucía está unido. Cuenta con más de 800 agrupaciones locales, donde hay cuatro, cinco o seis agrupaciones donde hay un tipo de problema, pero los 42.000 andaluces que forman parte del Partido Socialista estamos en torno a un proyecto", ha afirmado Reyes. A su juicio, "lo que es difícil de entender es que compañeros que han tenido toda la responsabilidad" en el PSOE "estén en este momento haciendo declaraciones que van favoreciendo a la derecha de este país".

"No lo entiendo. Y creo que no es legítimo que quienes han tenido todo el poder, que han hecho lo que han querido dentro de este partido, que han sufrido el acoso por la izquierda y por la derecha, hagan declaraciones que favorecen a una organización política que no es el Partido Socialista", ha indicado Reyes. Por ello, ha solicitado "que arrimen el hombro a un partido que representa los avances, más derechos para la ciudadanía", como "ha demostrado" a lo largo de su historia y como pretende seguir haciendo también desde las instituciones europeas.

En este sentido, en el acto celebrado en la tarde de este jueves en el parque de la Alameda, el secretario general del PSOE de Jaén ha defendido que el 9 de junio "solo hay dos opciones, una de progreso, avance, equilibrio y solidaridad, y otra de retroceso que representan la derecha y la ultraderecha".