Investigan el rapto de una mujer en Jaén que avisó a un cartero lanzándole una nota

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer el rapto de una mujer de 24 años en Jaén, que lanzó una nota por una ventana a un cartero alertando de que estaba en su vivienda, con su hija de 7 años, retenida por un hombre.Los hechos ocurrieron el 3 de enero, cuando la mujer aprovechó la presencia de un cartero que repartía la correspondencia por su barrio, en la carretera de Circunvalación de Jaén, para escribir en un papel un mensaje de socorro y pedir que avisaran a sus padres para que la liberasen, según confirmaron a EFE fuentes policiales. “Por favor, no llame a la Policía que me mata”, escribió la mujer en una hoja que hizo llegar al funcionario de Correos y en la que había anotado el teléfono de sus padres para que activaran la alerta.

Huida por los tejados de la urbanización

Tras ser alertados, los agentes de la Policía Nacional se personaron en la vivienda poco después y, pese a que la mujer les hizo indicaciones desde la ventana para que no entraran, finalmente forzaron la puerta y accedieron a rescatarla, mientras que el hombre logró huir por los tejados de la urbanización. La Policía solicitó la ayuda de los bomberos para rastrear los tejados pero ya no encontraron al varón, del que se desconoce su relación con la mujer. Durante el registro en el interior del domicilio se encontró una plantación de marihuana por lo que el equipo de estupefacientes de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.La Policía Nacional no ha facilitado más datos sobre estos hechos para no perjudicar la investigación, que se encuentra abierta.