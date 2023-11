"Jaén está ahí, es más fuerte que nunca". Las palabras del chef Juan Carlos García tras ganar la Estrella Michelín

Cuando Juan Carlos García abrió el Restaurante Vandelvira hace poco más de un año no se imaginaba que anoche en el Auditori Fòrum del Centro Internacional de Convencio de Barcelona recibiría una Estrella Michelín. El joven chef, de apenas 30 años, se crio entre los fogones del convento renacentista del siglo XVI de Baeza. Este histórico lugar perteneció a su familia desde los años 90, y fue diseñado por el mismo Andrés de Vandelvira. Allí fue donde nació este sueño.

El nerviosismo y la emoción fueron los protagonistas de una noche mágica donde Jaén reinó con tres estrellas. Juan Carlos García no se esperó este reconocimiento hasta que escuchó el nombre. "Se nos decía que había posibilidades, pero a su vez dejaban caer que este año no iban a dar tantas. Aunque estar invitado a este evento ya significa mucho. Teníamos la ligera sospecha, pero no hemos sabido nada hasta el último momento", confiesa el chef a este medio.

García quiso dejar un mensaje claro y de orgullo por Jaén mostrando a España una camiseta con la inscripción: "Decían que en Jaén no había ná". Hay y mucho, ahora son cinco las estrellas que alumbran el cielo gastronómico jiennense, una muestra del valor culinario que restaurantes como el de Vandelvira, junto con el de Bagá, Damajuana, Radis y Malak deja patente. "Fue muy bonito, muy chulo, es un mensaje para toda España de que Jaén está ahí, es mas fuerte que nunca, y la gente está haciendo un trabajo increíble en esta tierra", explica García.

Trabajo, cariño y amor por la cocina

Detrás de esta distinción hay un gran equipo que se esfuerza cada día por poner lo mejor de ellos en cada plato y que el comensal disfrute de las bondades jiennenses. "Nunca es un objetivo este premio, pero sí es un reconocimiento muy grande y algo muy bonito para todos los que formamos el restaurante, a lo mejor esas pequeñas decisiones que no tomabas por miedo ahora te impulsan y las llevas a cabo", cuenta el chef de Baeza.

"Nadie se puede imaginar la cantidad de trabajo que hay, cuantificarlo es imposible, ni que la gente lo pueda entender, es una profesión en la que se necesita mucho cariño y amor", y con esa pasión que cuenta García, inició el que dice, es el proyecto de su vida, algo que siempre había soñado y que ya se ha materializado.

Este premio se lo dedica a cada uno de los que trabajan en este sueño. "Unos son familia y otros son amigos, es algo que siempre había soñado y que dejé de idealizarlo o de soñarlo incluso porque pensaba que iba a ser imposible hasta que lo lográramos", explica emocionado.

¿Dónde se encuentra el Restaurante Vandelvira y qué puedes degustar?

El Restaurante Vandelvira se encuentra en pleno centro de Baeza en la plaza San Francisco. El chef Juan Carlos García apuesta por la alta cocina recuperando sabores arraigados de su tierra. Cocinando y disfrutando de tradición, sabores, olores y sobremesas con el objetivo de aportar momentos de felicidad. El restaurante cuenta con único menú de degustación con una amplia variedad de platos, más de 14: Té de garbanzos; bacalao y azahar; alcachofa y aceituna; pañuelo de calamar y jamón; calamar, dashi de jamón; camarón con caracoles; acelga, beurre blanc de regaliz; pimientos, caviar y regaliz; boquerón y anchoa; almendras tiernas y mojama; bonito con pipirrana, tomate y codium; conejo; tuétano y berenjena; mole negro y morcilla; nabo y toffee de jamón; eclair de paté de perdiz y cacao; polen y camomila; flan de shiitake y avellana; y canelé, chocolate y jengibre.