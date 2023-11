Participación jiennense en la manifestación contra la siniestralidad laboral

UGT Andalucía y CC OO Andalucía convocaron en la jornada de hoy una manifestación con el lema "Trabajar no debe costarle a nadie ni la salud ni la vida", para exigir que cese la lacra de la siniestralidad laboral, en la que han participado unas cien personas de UGT Jaén, con su secretario general, Manuel Salazar a la cabeza. Una lacra que se ha cobrado a día de hoy 96 muertes en accidente laboral en lo que llevamos de año en Andalucía. El último fallecido en accidente tenía 22 años en Morón, con toda la vida por delante. "Son ejemplos de la realidad de nuestro mercado laboral, que sucede en un país moderno y avanzado", agrega la nota.

"No se puede tolerar que 9 trabajadores hayan perdido la vida en sus primeros 5 días de trabajo y no se puede tolerar que las empresas no se tomen en serio las medidas de prevención. Trabajar sin prevención, mata. Hay que concienciar a las empresas para que sean conscientes de este desastre que son los accidentes laborales". Andalucía es donde más incumplimientos se hacen en prevención, según los datos que manejan las centrales sindicales.

UGT Andalucía y CC OO Andalucía han cifrado en "alrededor de 2.000" las personas que han secundado la manifestación convocado por ambos sindicatos este lunes, 6 de noviembre, para exigir la "erradicación" de la siniestralidad laboral.

Desde UGT-A, el secretario general del sindicato en Andalucía, Oskar Martín, ha puesto en valor el trabajo de los delegados de prevención de riesgos laborales, "gracias a vosotros gozamos de un entorno laboral mejor y más seguro. Gracias, compañeras y compañeros, porque vuestra trabajo, labor y compromiso sindical", ha dicho.

Asimismo, Martín ha defendido que el trabajo de los sindicatos en relación con la seguridad y la salud de las trabajadores, así como por la defensa de sus derechos e intereses. "No debemos estar haciéndolo mal, cuando los dos sindicatos de clase, crecemos y vamos camino de casi el 70% de la representatividad en nuestra comunidad", ha afirmado.

Con respecto a los datos, el líder sindical ha destacado que las estadísticas de siniestralidad laboral "no pueden ser más desalentadoras", y es que "cada tres días mueren trabajadores por accidente de trabajo en Andalucía", ha manifestado.

"Un total de 96 personas fallecidas a día de hoy, por ir al tajo sin que, en la mayoría de casos, las empresas no hayan tomado las medidas preventivas adecuadas, sin que se le haya ofrecido los EPIS o la formación pertinente en prevención de riesgos laborales, y, en definitiva, por trabajar en condiciones laborales que no son las adecuadas", aclaró.

"Falta compromiso empresarial y control de la Junta"

Para CC OO-A, el origen de esta "alta" siniestralidad laboral tiene un origen claro que reside en "el incumplimiento flagrante que hacen las empresas de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en los centros de trabajo", así como en "la falta de vigilancia y liderazgo del Gobierno andaluz en esta materia".

Según datos aportados por los sindicatos, cada cinco minutos se produce un accidente laboral de diversa índole en Andalucía, que se sitúa a la cabeza de comunidades en siniestralidad laboral mortal y es la segunda en siniestralidad laboral total. "Uno de cada cinco trabajadores y trabajadoras que fallecen en accidente laboral, lo hacen en Andalucía", apunta la secretaria general de CC OO de Andalucía, Nuria López.

Una realidad que, según ha explicado la dirigente, se da de diferente manera entre hombres y mujeres. "Mientras los hombres sufren más accidentes laborales en el centro de trabajo o in itinere, en el caso de las mujeres se manifiestan más a medio y largo plazo a través de las enfermedades profesionales de las que la empresa se desentiende en la inmensa mayoría de los casos y son tratadas como enfermedad común".