El Gordo en Jaén: "Casi todo se ha vendido en ventanilla y a la Asociación Lola Torres"

Una de las empleadas de la Administración de Bernabé Soriano asegura que casi todo se ha vendido en ventanilla y para la Asociación Lola Torres. "Al principio, todos decíamos que era muy feo, pero nos ha dado muchísima suerte. Nos han informado que es la primera vez en que toca así en Jaén y seguro que somos la segunda Administración que más decimos ha vendido este año", agrega Monse.

"Algunos clientes lo han devuelto, no les gustaba. Los que se venden en última hora también cuenta, una señora de Madrid llegó y lo compró, porque era a última hora, sino me dijo que no lo cogía, de feo que era".

La trabajadora de la Administración asegura que tenían unas 15 series, aunque devolvieron algo, mínimo han vendido unas 10 series. Además explicó la anécdota del regente Manuel Aceituno, que difunció en redes: "Compartió un vídeo, taladrando una serie porque hay que hacerlo así cuando se devuelve", añade.

Según su relato, las trabajadoras no llevan ningún décimo premiado, "no puedo comprar todo lo que sale por aquí", sostiene sin poder contener la alegría de haber hecho muy felices a cientos de familias.

El número 88008 ha resultado agraciado con el Gordo, el primer premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 4.000.000 euros a la serie. Se convierte así en el más 'remolón' de la Historia. El más tardío hasta ahora había salido en 2014, cuando no apareció hasta las 13,00 horas y en 2018 se demoró hasta las 12,35 horas. Además, este año el 'Gordo' ha sido el último de los grandes en salir.

En todas las provincias andaluzas

El número, que ha sido cantado a las 13,16 horas en el octavo alambre de la novena tabla, ha tocado en todas las provincias andaluzas, con especial fortuna en las provincias de Jaén y Sevilla.

Andalucía con 501.684.800 euros es la segunda comunidad autónoma que más dinero juega en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de 2023 que se celebra este viernes, 22 de diciembre, una cifra que ha subido en más de 16 millones de euros respecto al año pasado, fijada en 485,6 millones.