Navajazo mortal entre olivos: el TSJA confirma la absolución del único acusado

El pasado 22 de noviembre, un jurado popular absolvió a Francisco Javier P. S., joven jiennense de 25 años, del delito de homicidio del que le acusaba la familia de Youssef El Gartit, marroquí afincado desde hacía años en Jaén hasta que un navajazo le quitó la vida en noviembre de 2021 en el cortijo El Brujuelo, dentro del término municipal de la capital provincial, pero muy cerca de Torrequebradilla. Tras un juicio que se prolongó durante tres días en la Audiencia Provincial, el jurado consideró que el acusado, para el que la Fiscalía había pedido desde el primer momento su libre absolución, había apuñalado a Youssef en legítima defensa tras verse acorralado y atacado con cuchillos y palos tanto por el propio Youssef como por otros dos compatriotas de este, todos temporeros del mismo tajo de aceituna, fruto de una discusión previa. La familia del fallecido recurrió la posterior sentencia, pero, tras celebrarse la vista de apelación, a primeros de este mes, la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso para confirmar de forma íntegra el fallo absolutorio.

Los hechos tuvieron lugar 30 de noviembre de aquel 2021, primer día de aceituna para Francisco Javier. Se considera probado que, a lo largo de la mañana, hubo un pique entre el jiennense, dos compañeros a los que habían contratado, como a él, el día anterior y otros jornaleros de origen marroquí. Uno de estos reprochó a Francisco Javier, en el descanso para comer, que, antes, mientras jugaban tirándose aceitunas, le hubiera alcanzado con una. La discusión subió de tono, ambos forcejearon y Francisco Javier le propinó al otro un puñetazo. "Esto no va a quedar así", le advirtió el marroquí al nuevo, navaja en mano, tras lo cual corrió hasta el cortijo, dentro del cual comían Youssef y otro compatriota, para contar a estos lo que había pasado. Los tres, subidos en un quad, fueron hasta donde estaba Francisco Javier almorzando. En la mano tenía una navaja para cortar el salchichón. Youssef, por su parte, llevaba "un cuchillo de cocina de grandes dimensiones" y los otros dos, un palo y un objeto punzante similar a un destornillador.

Según se detalla en la sentencia, Youssef dio un primer golpe a Francisco Javier en la pierna y llegó a rajarle el pantalón. Luego trató de herirle en el cuello, pero el jiennense usó un brazo para detener el ataque con el cuchillo, cuya hoja se rompió. "Acto seguido, el acusado, con la única intención de defenderse [...], le clavó la navaja a Youssef". La herida, de 9 centímetros en el pecho, "le causó de forma casi inmediata la muerte". Un compañero lo metió en un vehículo y condujo aprisa hacia el Hospital Neurotraumatológico de Jaén, pero se desangró por el camino. Tenía 27 años. Francisco Javier huyó del lugar de los hechos, aunque se entregó esa misma tarde en la Comandancia de la Guardia Civil. "Eran tres contra mí, yo sólo quería salir corriendo", afirmó en el juicio, una versión que corroboró la mayoría de los testigos presenciales de los hechos, más de una decena.

El TSJA rechaza rechaza íntegramente el recurso

La acusación particular basó su recurso contra la sentencia en dos premisas. Por un lado, indicó que el veredicto carecía de motivación. "Se ciñe a hacer una 'quiniela' pero sin esgrimir motivos algunos", cita la sentencia desestimatoria, a la que ha tenido acceso Jaén Hoy. Cabe recordar que, en los juicios con tribunal del jurado, los miembros de este ha de rellenar para emitir su fallo el llamado objeto de veredicto, una suerte de cuestionario sobre los hechos enjuiciados cuyas respuestas hay que argumentar con las pruebas aportadas durante la vista o elementos de convicción. Lo que criticaba la familia de Youssef era precisamente que las valoraciones no estaban convenientemente justificadas, pero el TSJA opina todo lo contrario.

Por otro lado, se criticó que no se tuviera en cuenta, para el veredicto, el testimonio del segundo de los forenses que examinó al acusado, que afirmó que este no tenía signos de violencia tras los hechos. Al respecto, la Sala recuerda que los tres informes que se presentaron eran "contradictorios": aparte del referido por la acusación particular, hubo uno, el primero, del centro de salud en el que se atendió a Francisco Javier el mismo día del incidente y otro, practicado al día siguiente y después del que cita la acusación, de una forense del Instituto de Medicina Legal de Jaén. En ambos sí se apreciaron lesiones, pero en este último se resaltó que no podía descartarse que las heridas se produjeran después del segundo examen. Según el TSJA, esta prueba pericial "no era concluyente", por lo que "de ninguna manera cabe apreciar error" del jurado por haber optado "por una de las conclusiones posibles".