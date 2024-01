Las diputaciones de Jaén y Sevilla dan por "perdido" el diálogo con la Junta por el espacio en FITUR

Los presidentes de las diputaciones de Sevilla y Jaén, Javier Fernández y Francisco Reyes, han dado hoy por perdida la posibilidad del diálogo con la Junta para consensuar el espacio de los pueblos en FITUR, al inaugurarse la feria madrileña el 24 de enero sin atender las peticiones de ambas entidades.

En declaraciones a los periodistas tras asistir a una conferencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en Sevilla, Francisco Reyes ha lamentado que la Junta no siga las palabras de su presidente, Juanma Moreno, que “hace muy pocos días, dirigiéndose a la ministra de Sanidad, decía que la imposición por la imposición no sirve, y reclamaba consenso y diálogo”.

Para el presidente de la Diputación de Jaén, “es necesario el diálogo y el consenso, y especialmente en un sector tan importante para la economía y para el empleo en Andalucía como es el turismo”.

Ha añadido que, cuando en noviembre se presentó el modelo del estand de Andalucía, transmitió al consejero que les parecía "una barbaridad" y que no estaban de acuerdo con el planteamiento que se había hecho, pero “desgraciadamente no se ha hecho nada al respecto en relación a ese escrito”, además de señalar que no ha tenido respuesta a una petición realizada para reunirse con Moreno para tratar este asunto.

Sin reacción pese a las reuniones

Por su parte, el presidente de la Diputación de Sevilla ha lamentado que la Junta no haya reaccionado a la reunión “de casi tres horas” que mantuvieron el pasado lunes, y ha sostenido que el planteamiento del organismo provincial “es muy sencillo”, y FITUR’2024 “ ha supuesto la ruptura del consenso, del diálogo y en gran parte de la cogobernanza”.

Javier Fernández ha recordado que la Consejería de Turismo “tiene legitimidad para definir el modelo, pero no tiene legitimidad para romper el consenso, que había sido un consenso muy complicado, muy difícil de conseguir a lo largo de los años”, y que posibilitaba un equilibrio territorial, “basado en la solidaridad, donde todo el mundo iba prácticamente en las mismas condiciones a FITUR”.

Ahora, asegura, se ha dado "por imposible ya en esa visión”, y en Madrid se va a mostrar “un modelo de masificación, de sol, un modelo exclusivamente de costa, de playa y prevalece ese modelo al de interior, al tan importante que desde las provincias tenemos que seguir ofertando”.