Juanma Moreno: “Necesitamos que lluevan entre 500 y 600 litros por metro cuadrado antes de julio”

Ha sido claro el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, sobre la gravedad de la sequía que está sufriendo la comunidad autónoma. “Si antes del mes de julio no llueve lo suficiente nos veremos obligados a tomar restricciones en ciudades y áreas metropolitanas como bajadas de tensión o cortes nocturnos”, ha dicho en unas declaraciones en su visita al Hospital Universitario de Jaén.

En concreto ha dicho que “se necesita que lluevan entre 500 y 600 litros por metro cuadrado para sobrepasar el verano y tener una estabilidad hídrica”. “Con la mitad pasaríamos el verano pero necesitamos que la tierra empape, que haya escorrentías y que el agua llegue a las zonas de embalse”, ha añadido Moreno quien también ha mandado un mensaje tranquilizador asegurando que “no va a haber ningún tipo de problema ni en Semana Santa ni en la Feria de Abril de Sevilla”.

Estudian todas las opciones

También ha reconocido el presidente que la Junta de Andalucía se está preparando para el peor de los escenarios y está pidiendo presupuestos y actualizando infraestructuras por si fuese necesario traer agua en barcos a los principales puertos de la comunidad autónoma para abastecer a las principales áreas metropolitanas. “La falta de agua está ralentizando el crecimiento de Andalucía”, ha aseverado.

Sobre la afirmación de la ministra Teresa Ribera de que el Gobierno no había recibido las peticiones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno ha asegurado “ellos conocen la situación hídrica de Andalucía”. “Lo que queremos es un cronograma con los tiempos para que se vayan poniendo en marcha el abanico de actuaciones y no hablamos sólo de trasvase de aguas sino también de desaladoras, aguas recicladas, canalizaciones y pantanos. Quiero que el Gobierno entienda que estamos jugando con nuestro presente y nuestro futuro. Nosotros sin agua no podemos funcionar y España sin Andalucía no puede funcionar”, ha apuntado Moreno.