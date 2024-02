Una persona sufre el ataque en el cuello de un perro potencialmente peligroso en Jaén

En la provincia de Jaén hay 172.550 perros; de los cuales 3.672 son calificados como potencialmente peligrosos, por eso, no es raro cruzarse por la calle con uno de estos últimos. Una de las características para calificar un perro como potencialmente peligroso (PPP), es la mordida. Según este criterio, las razas son las siguientes: pitbull, bull terrier, american standford, rottweiler, dogo argentino, fila brasileño, tosa inu y akita inu.

La Policía Local de Jaén ha atendido un requerimiento por mordedura de perro potencialmente peligroso. Tras el aviso, los agentes se personaron en el lugar donde se encontraba la víctima que presentaba heridas en el cuello, brazo y pierna, teniendo que necesitar asistencia de los servicios médicos.

Es por ello, que al dueño del animal se le levantaron varias actas: dejar suelto al animal, no tener bozal, no tener al día las vacunas obligatorias, no tener seguro para este tipo de perro y omitir la inscripción en el registro municipal, es decir, no cumplía con ninguno de los requisitos exigidos.

La ley considera potencialmente peligrosos a los canes que puedan tener una actitud agresiva o características anatómicas que puedan entrañar riesgos en determinadas situaciones como puede ser el pelo corto, musculatura fuerte, perímetro torácico entre los 60 y 80 centímetros, peso superior a los 20 kilogramos, cráneo ancho y grande, mejillas musculosas y abombadas, mandíbulas grandes y fuertes, boca robusta, cuello ancho y musculoso, entre otras.

Requisitos para obtener la licencia

Para que el Ayuntamiento donde reside el solicitante, conceda la licencia administrativa la persona deberá poseer las siguientes condiciones: ser mayor de edad, carecer de antecedentes penales graves, un certificado de aptitud psicológica y certificado seguro de Responsabilidad Civil con una cobertura no inferior a 120.000 euros.

El caso ha sido derivado al veterinario municipal para continuar con el expediente. "Si tienes un animal de compañía, recuerda que el seguro aún no es obligatorio (sí lo es para los PPP), pero si causa daños o lesiones el propietario tiene que costear todos los gastos ocasionados", expresa la Policía Local.