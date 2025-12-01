La provincia Jaén puede convertirse en uno de los yacimientos más relevantes de Europa en titanio, circonio y tierras raras

Siguen arrojando buenas noticias las prospecciones que la empresa australiana Osmond Resources está realizando en la provincia de Jaén. Después de que hace apenas una semana se confirmase la presencia de titanio, circonio y tierras raras, ahora, la empresa anuncia que los últimos análisis del segundo sondeo —AV-01bis—, perforado a 50 metros del primero (AV-01), han corroborado la presencia de concentraciones excepcionalmente altas de minerales estratégicos.

Según los datos difundidos por la compañía, el sondeo ha arrojado valores de hasta 19,07 por ciento de dióxido de titanio (TiO₂), 6,84 por ciento de dióxido de circonio (ZrO₂), y 1,29 por ciento de óxidos totales de tierras raras (TREO). Afirman desde la empresa australiana, estas cifras sitúan al proyecto jiennense como uno de los más prometedores del continente en el ámbito de los materiales clave para la industria tecnológica, energética y aeroespacial.

El Proyecto Orión, que abarca 228 kilómetros cuadrados de superficie en terrenos cuarcíticos del conocido estrato del Pochico, ha sido objeto de seis perforaciones iniciales. Tres de ellas (incluyendo los dos primeros sondeos verticales) han confirmado un espesor mineralizado continuo y coherente, reforzando la hipótesis de que el depósito se extiende de manera amplia y persistente bajo una parte significativa del área investigada. Muestras adicionales recogidas en afloramientos mediante cortes superficiales también han mostrado la presencia sostenida de rutilo, circón y monacita, esta última portadora de tierras raras.

Un proyecto alineado con la estrategia europea de autonomía mineral

El anuncio se produce en un contexto crítico para la Unión Europea, que impulsa la diversificación del suministro de minerales estratégicos para reducir su dependencia del exterior. Elementos como el titanio, el circonio y las tierras raras son esenciales para la fabricación de turbinas eólicas, paneles solares, motores eléctricos, dispositivos electrónicos, componentes aeronáuticos y tecnologías de defensa.

Osmond Resources ha destacado que la viabilidad de este yacimiento es especialmente relevante dentro de la nueva política europea de “materias primas críticas”, donde España podría posicionarse como actor estratégico. La compañía confía en que los resultados obtenidos permitirán acelerar los trabajos hacia una estimación de recursos minerales, una investigación metalúrgica detallada y un estudio de viabilidad preliminar (Scoping Study) durante el primer semestre de 2026.

Resultados “de clase mundial” y nuevas fases de investigación

Los análisis obtenidos hasta el momento muestran niveles de concentración considerados “de clase mundial” en este tipo de depósitos sedimentarios cementados. La confirmación de estos valores en varios sondeos consecutivos refuerza la idea de un sistema mineralizado maduro y de alto potencial.

En paralelo, la empresa ha podido determinar mediante estudios topográficos y geológicos que la capa rica en minerales pesados aflora de forma amplia sobre la superficie, lo que facilita la traza de futuras perforaciones de desarrollo y exploración avanzada. A falta de completar las pruebas metalúrgicas, la compañía trabaja en el diseño de un proceso de separación y concentración que permita la recuperación eficiente de minerales como el rutilo (titanio), el circonio y la monacita (tierras raras), todos ellos con alta demanda en los mercados internacionales.

La zona investigada, situada en el término provincial de Jaén, se encuentra próxima a antiguas explotaciones de galena y a diversos afloramientos ya documentados. Su ubicación, entre los términos municipales de Montizón, Castellar, Santisteban del Puerto y Aldeaquemada, permitiría articular un nuevo nodo industrial en el sur de España si finalmente se confirma la explotación del recurso.