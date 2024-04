Los regantes de Jaén esperan que se dupliquen las dotaciones de agua para el cultivo este año

Han sido tres años de restricciones para los regantes de la cuenca del Guadalquivir. La sequía ha pasado estragos para el campo jiennense y andaluz, la escasez de precipitaciones provocó un estrés hídrico en el olivar difícilmente de solucionar con el riego, ya que el agua embalsada tampoco era suficiente. Los pantanos de Jaén en el mismo mes de abril desde el año 2020 no llegaban al 50 por ciento de su capacidad. Este año, el cielo ha sido generoso y la lluvia ha caído de forma abundante aliviando no sólo la tierra, sino también a los agricultores. Las comunidades de regantes de la provincia esperan que este año la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) duplique las dotaciones de agua para el riego del cultivo.

La gran mayoría de olivares sobreviven gracias a que a partir de mayo se empiezan a regar. Para facilitar el abastecimiento de agua y aprovechar los recursos hídricos surgieron las comunidades de regantes, organizadas y agrupadas en hectáreas con varios socios adscritos a los organismos de la cuenca. Cada año, la Confederación asigna una aportación concreta según las reservas y este 2024 parece que las restricciones van a ser menores. El año pasado las limitaciones fueron del 80 por ciento y este año se prevé que sea del 40.

Precisamente hoy miércoles se reúne la Comisión de Desembalse de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para decidir los hectómetros cúbicos que se aportarán. El secretario general de la Asociación de Regantes de Andalucía (Areda) con sede en Baeza, Agustín Rodríguez, se muestra esperanzado a este periódico y cree que las dotaciones serán mayores gracias a que los embalses se han recuperado. "La regulación general roza el 41 por ciento, nos acercamos a la campaña 2020 que hubo un recorte menos significativo, no vamos a estar en la normalidad, pero sí cerca. Afortunadamente la situación ha cambiado, si tuviéramos la suerte de que lloviera, por si la dotación no llega a la normalidad", apunta Rodríguez.

El año pasado los embalses se encontraban a un 19%

Las dotaciones en Jaén en general es de 1500 metros cúbicos por hectárea aunque este año la aportación de agua estará más cerca de los 1.000 que de la primera cifra, según señala el secretario general de Areda. Las causas están en un histórico de años secos. El año pasado, la media de los pantanos de Jaén en abril era del 19,51 por ciento, frente a la situación actual que se encuentran a un 51,8 por ciento. Para encontrar un embalsado de agua similar hay que remontarse al 2020, cuando estaban a un 49 por ciento y en 2019 los datos eran idénticos, un 51 %. La sequía dio los primeros avisos en 2021, la media de los embalses se encontraban en abril a un 41%, algo que se prolongó durante tres años. En 2022 el agua embalsada era un 27,59%.

Se triplicará la dotación

"El año pasado fue una catástrofe así que este 2024 no esperamos ninguna sorpresa", explica Antonio Berlanga, ingiero agrónomo y miembro de la Comunidad de Regantes de Guadalmena, quien añade que el año pasado se pudo repartir en el olivar 400 metros cúbicos. En esta comisión, pedirán que la CHG aligere los procesos de expedientes para el riego de apoyo, ya que el año pasado no se pudieron regar. "Son hectáreas que están en proceso de legalización, no tienen derecho pero sí tienen las obras hechas, y esa legalización puede tardar de ocho a diez años", lamenta Berlanga.

Previsiblemente, se triplicará la dotación total de 380 hectómetros cúbicos a unos mile en toda la Cuenca, según confirmó este martes el presidente de la DHG Joaquín Páez. Lo más importante, quizás, será que ese aumento de la dotación hará que los regantes reciban seis veces más agua por hectárea que el año pasado.

Serán, en concreto, 4.000 metros cúbicos, frente a los 400 del año pasado, según aseguró el presidente de la asociación de comunidades de regantes de Andalucía (Feragua), José Manuel Cepeda. Eso es lo que se barajaba este lunes en una reunión previa a la comisión de desembalse de la CHG, aunque hasta hoy no se cerrarán las dotaciones definitivas para la nueva campaña de riego de cara al próximo año hidrológico.

Sólo pudo tener el 12% de agua

Esa asignación de 4.000 metros cúbicos significa un recorte del 37% respecto a una dotación normal (que es de 6.500 metros cúbicos aproximadamente), muy lejos de la gran reducción del 88% del ejercicio pasado, cuando el regadío sólo pudo tener el 12% del agua que hubiera tenido en un año sin sequía.

La única solución posible que baraja Berlanga para los años en que no hay reservas de agua suficiente para dotar del riego necesario al olivar es la creación de más balsas de almacenamiento para las comunidades regantes "ya que al Estado le cuesta mucho construir pantanos por todos los procesos administrativos necesarios, y hacer balsas aprovechando las escorrentías sería una opción.