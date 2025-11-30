La comunidad educativa ante la muerte de las alumnas: "Tratamos todos los días con problemas muy diversos de los alumnos"

La ciudad de Jaén continúa conmocionada tras la muerte de dos adolescentes de 15 y 16 años, halladas sin vida en la madrugada del sábado en el Parque de la Concordia. La noticia ha sacudido especialmente al IES San Juan Bosco, el centro en el que ambas estudiaban y desde el que se ha difundido un comunicado expresando una “profunda tristeza” y el apoyo de toda la comunidad educativa a sus familias y compañeros.

La conmoción es palpable entre el profesorado del IES San Juan Bosco. Un docente del centro, con el que ha tenido la oportunidad de hablar Jaén Hoy, relata el estado emocional que se vive en el centro en estos momentos. "Estamos en shock,", expresa con nerviosismo.

Con respecto a los grupos de alumnos con los que tratan a diario, el miembro del equipo señala que atraviesan una época complicada: "Tienen muchas preocupaciones y dicen cosas como que no pueden llegar con suspensos a casa y, aunque hacemos lo que está en nuestra mano para que no dejen los estudios, cuando pasan este tipo de cosas no dejas de darle vueltas". Además, también ha reivindicado la implicación propia y del resto de compañeros, que en más de una ocasión "nos hemos llevado estos problemas a casa".

En esta misma línea, el profesorado también muestra preocupación por otros estudiantes que manifiestan malestar emocional. "Estamos todos los días con problemas diversos de los alumnos y te quedas con la cosa de si hubiéramos podido hacer algo. Con la cosa de las redes ya no sabemos si ha podido pasar algo más allá como compartir fotos u otras razones".

También explican a Jaén Hoy cuál es el procedimiento en el momento que un docente detecta alguna irregularidad. "Nosotros damos parte a orientación y ya se mueve toda la maquinaria, siempre en protección del alumno, como entrevistas individuales entre otras estrategias. Se hace una ronda para saber si pasa algo, con una entrevista individual y podemos asegurar que las dos orientadoras son profesionales ejemplares. Si tienen que venir fuera de su horario lo hacen y si tienen que pedir más información, lo hacen", manifiesta.

Por último, indican que el centro ha reivindicado la necesidad de actuar con prudencia y dejar que las autoridades avancen. Mientras la Policía Nacional prosigue la investigación —actualmente bajo secreto de sumario—, que trata de determinar si este caso guarda alguna relación con el fallecimiento de un joven ocurrido el 10 de noviembre en el barrio del Bulevar, quien había sido alumno del mismo centro hasta el curso pasado.

Apoyo desde otros centros

Los centros educativos de la capital también han expresado su consternación por lo ocurrido. Numerosos institutos y colegios han difundido mensajes de condolencia a través de sus redes sociales, para mostrar su solidaridad con las familias, amistades y compañeros de las dos menores.

Entre esos mensajes se encuentra el del IES Las Fuentezuelas, en el que la dirección, el claustro, el alumnado y el personal de administración y servicios manifestaban su “más profundo pesar” tras la “pérdida lacerante” de las dos jóvenes.