La autovía olvidada de Andalucía entre Granada, Jaén, Córdoba y Badajoz logra el apoyo del Senado

Madrid/El pleno del Senado ha aprobado la moción registrada por el PP para instar al Gobierno a impulsar la conversión de la carretera nacional N-432 en la autovía A-81, que vendría a conectar Granada y Badajoz, pasando por Jaén y Córdoba. Se trata de “una reivindicación histórica y también motivo de frustración para miles de andaluces y extremeños” desde hace dos décadas, según ha lamentado la senadora popular Cristina Casanueva durante su defensa del texto. Entre otras cosas, ha asegurado que la infraestructura beneficiaría a “decenas de pueblos”, a los que le permitiría “desarrollarse, crecer, mejorar su calidad de vida, luchar contra la despoblación y, lo más importante, garantizar la seguridad de sus vecinos en la carretera”. El Grupo Popular tenía asegurado el visto bueno a la iniciativa en tanto en cuanto goza de mayoría absoluta en la Cámara Alta. En cualquier caso, a sus votos ha sumado los de Vox y UPN. El PSOE ha votado en contra, mientras que el resto de grupos -cuya representación es minoritaria- se ha abstenido.

Antes de su debate en el pleno del Senado, la moción se presentó oficialmente el pasado 31 de enero, en un foro que el PP celebró en Alcalá la Real ante empresarios, asociaciones, agricultores, vecinos y representantes del partido en Jaén, Granada y Córdoba. Algunos de estos últimos, como la portavoz popular en el Ayuntamiento de Castillo de Locubín, Eva Sánchez, han estado presentes en el debate en la Cámara Alta, que se ha convertido en el enésimo episodio de intercambio de golpes dialécticos PP-PSOE en el ring parlamentario.

Casanueva ha recordado que, en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, los últimos de la era de Mariano Rajoy en la presidencia del Gobierno, se reservaron 3,5 millones de euros para avanzar en la fase inicial de los proyectos de dos tramos: Espiel-Córdoba y Córdoba-Pinos Puente. Desde entonces, han pasado siete años en los que, de acuerdo a la popular, “la futura autovía ha quedado excluida de la financiación europea y de la Red Transeuropea de Transporte por Carretera”. También ha lamentado la senadora popular que en ese periodo el Ejecutivo no haya dado respuesta a las alegaciones presentadas por los ayuntamientos, las mancomunidades, las diputaciones y otros organismos sociales y económicos a la resolución ambiental del tramo Badajoz-Espiel. Todo eso, contratación para redactar los proyectos de los dos primeros tramos en 2025 y agilización en la respuesta a las alegaciones del tercero, es lo que reclama el PP en su moción.

El PSOE pide apoyo a la financiación y el PP reclama "acción"

En el Grupo Socialista no han comprendido la premura exigida por los populares. Su senadora Carmen Torralba ha recordado que, en principio, estaba previsto que las obras para transformar en autovía el trazado de la N-432 comenzaran en 2013, cuando aún gobernaba en España el PP. “Pero, sorpresa, el Partido Popular se fue del Gobierno en 2018 y nada de nada. Siete años de gobierno popular y dejó la infraestructura olvidada. No avanzó ni un solo kilómetro de autovía en la provincia de Jaén, paralizando de manera irresponsable el proyecto de la autovía A-81, que llegaba gestándose en muchos años, dejando caducar incluso en el 2014 el procedimiento ambiental necesario para la construcción de la autovía en 2017”, ha dicho.

El PSOE ha presentado dos enmiendas al texto original de la moción que, entre otros aspectos, pide supeditar la mejora del tramo Córdoba-Granada a que haya disponibilidad presupuestaria: “Tenemos que apostar por una planificación coherente, sostenible y alejada del frentismo y la demagogia”, arguyó Torralba. Sin embargo, el Grupo Popular la rechazó plenamente: “El Partido Socialista pretende un ‘no’ a la autovía, pero que parezca un accidente y que está diciendo que sí”, criticó el exalcalde de Jaén Javier Márquez.

No es lo que ha afirmado otro socialista, Ramón Morales: “Esta obra se hará”, ha anunciado después de asegurar que, de hecho, “este Gobierno es el que ha retomado y reactivado los trabajos de planificación y ejecución de las mejoras que se están haciendo en esta carretera, algunas ya en fase de estudio informativo y otras, en fase de redacción de proyecto”. En base a ello, ha reclamado el apoyo del Grupo Popular en materia financiera: “Las obras no se hacen por obra y gracia del Espíritu Santo, se hacen con proyectos bien planificados y gracias a unos presupuestos. Hablan ustedes de dotar de financiación necesaria, y es aquí donde no son, en absoluto, serios. Lo demuestran cada semana en esta Cámara, porque, cada vez que vienen para aprobar partidas económicas votan no”.

Para la popular Inmaculada Hernández, abocar el proyecto a la disponibilidad presupuestaria es “un brindis al sol”: “Basta ya de intenciones. Necesitamos pasar a la acción. Esto no es un capricho, es una auténtica necesidad”. Según la senadora, son 15 los kilómetros construidos de una carretera que tiene 475, por lo que “al ritmo de Pedro Sánchez”, se necesitarían “914 años” para verla transformada en autovía. La necesidad del proyecto, según ha indicado, se basa en un triple pilar: seguridad, por desarrollo económico y por equidad territorial.