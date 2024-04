Los ingleses The Jokers vuelven a pisar el escenario de Rock States este jueves

La legendaria banda inglesa The Jokers, originaria de Liverpool, está lista para hacer temblar los cimientos del Pub Rock States de Jaén este jueves 18 de abril. Fundada en 2006 con la ambición de ser la mejor banda de rock and roll del mundo, The Jokers ha labrado su camino en la escena musical con una energía indomable y un sonido distintivo.

Su álbum debut, 'The Big Rock ‘N’ Roll Show', se convirtió rápidamente en un clásico del género, recibiendo elogios de críticos y fanáticos por igual. Mezclado por el renombrado Mike Fraser en Vancouver, este álbum capturó la esencia del rock'n'roll con cada nota. Desde entonces, The Jokers han cautivado audiencias en todo el mundo, construyendo una base de seguidores leales con su música en vivo y su carisma en el escenario.

Regreso al escenario

Después de una gira exitosa por España y destacadas actuaciones en festivales como Hard Rock Hell VII y Planet RockStock, The Jokers regresan con fuerza a los escenarios, listos para llevar su inconfundible sonido a Jaén. Con un repertorio que fusiona la energía cruda del rock clásico con elementos contemporáneos, prometen una noche llena de adrenalina y momentos inolvidables.

Entradas para el concierto

Tanto si ya los has disfrutado en directo, en cuyo caso seguramente quieras repetir, como si todavía no has tenido la oportunidad, consigue tus entradas en la misma taquilla del Pub Rock States, en la calle Eduardo García Maroto 5, o hazte con la entrada anticipada a través de este enlace.