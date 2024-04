Cuatro bandas actuarán en el primer festival musical de El Bulevar en mayo

Tras recibir más de cuarenta solicitudes de artistas y grupos para actuar en la primera edición del Bulevar Festival, la Asociación de Vecinos Expansión Norte ha anunciado las cuatro bandas jiennenses que pasan a engrosar el cartel de su festival debut, cuya fecha de celebración está prevista para el viernes 17 de mayo, todo ello dentro de la programación de las Fiestas del Bulevar.

Con entrada gratuita, además de música en directo, habrá una amplia barra con comida y bebida, atracciones infantiles y puestos de vino o churros, entre otros alicientes para vivir esta fiesta vecinal como si de una feria chica se tratara.

Artistas confirmados

Las actuaciones comenzarán a partir de las 21:30 horas en el escenario del recinto ferial ubicado en la calle Catalina Mir. Con acceso libre hasta completar aforo, el público podrá disfrutar de cuatro bandas de la tierra sobre el escenario, como son Top Secret, Naw, Los Rudos o Blam de Lam.

Top Secret es una banda jienense formada en 2008 donde sus conocidas versiones de pop, indie y rock tanto nacional como internacional hacen el deleite del público en sus directos. En cuanto a Naw, ‘Tirando piedras al mar’ da título a su disco grabado y mezclado en La Carreta Record, masterizado en Kadifornia Mastering y producido por Martos Sonora junto a la banda. En el EP combinan las canciones en castellano e inglés con mucha fluidez y naturalidad gracias a la increíble y dulce voz de Toñi. Naw está formado por Toñi Pérez como vocalista, con los hermanos 'Dalton', Carlos a la guitarra solista y voces y Rafa también a la guitarra. Les acompañan Javier Hernández, líder de Shidow y ex-Automatic, como bajista, y Raúl Fernández a la batería.

Blam de Lam es una banda nacida a finales del año 2009 en Martos y cuyo nombre tomaron prestado de una poesía de Bob Dylan de su libro ‘Tarántula’. Con una amplia experiencia sobre los escenarios, han obtenido diversos premios y reconocimientos a lo largo de su trayectoria. Este mes de abril sale a la luz su tercer disco, ‘Punto Nemo’.

Por último, Los Rudos es una banda de neo rockabilly formada en 2019 por Juan Carlos Montoro, Juan Antonio Cabrera, Fernando Valverde y José Fernando Cabrera. Su espectáculo es un combo de neo rockabilly y rock and roll en español, con temas propios, versiones y adaptaciones de clásicos llevadas a un particular estilo, que llevan cultivando en distintas formaciones desde mediados de los noventa. Como curiosidad, todas las actuaciones en Jaén capital las terminan con el himno de Jaén versión Swing, adaptación conocida de Los Condensadores de Fluzo, ya que la banda está formada por tres de sus componentes. Las influencias de Los Rudos van desde los clásicos de los 50's como Elvis, Eddie Cochran o Gene Vincent, a los impulsores del revival de los 80's, Stray Cats o The Blasters.