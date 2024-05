Del Oleosónica al Ghost Tour para conocer un Jaén de miedo: planes para este fin de semana

Vetusta Morla bien podría ser el titular de este fin de semana, ya que coronan el cartel del festival Oleosónica que después de asomar la patita en diciembre alcanza su fecha culmen este sábado. Pero es que además de la gran cita con el indie actual, la agenda de eventos se copa de otras propuestas que pasan por un tour por el centro de la ciudad lleno de misterio, exposiciones que no te puedes perder, teatro, catas y talleres.

Oleosónica

Como ya te adelantamos, y después de mucho bombo y platillos, llega por fin la fecha clave de Oleosónica festival en su primera edición, que ofrece a los asistentes dos escenarios, uno de ellos gratuito, para gozar de la mejor música actual en directo. La fiesta comenzará a partir de las 11:00 horas en el Paseo de las Bicicletas del Parque de La Concordia de entrada gratuita, en el que pasarán artistas como Los Mejillones Tigre, Marc Anguita o Los 300, además de las pinchadas de María Calaveras y La Jefah.

En el recinto IFEJA se citarán los artistas del cartel del Oleosónica a partir de las 18:00 horas con los conciertos de Buenos Días Hiroshima, Lian Dela, Atomic Lemons, Alis y Vetusta Morla, acompañados de punteros artistas de música electrónica. Las últimas entradas a la venta están volando, así que consigue la tuya antes de que se agoten en la web del festival.

R de Rumba

Si tu fuerte no es el indie pero quieres vivir un sábado musicalmente memorable también, no te pierdas la sesión de R de Rumba en Inferno a las 20:00 horas. El ex integrante de Violadores del Verso promete poner la antigua Sala Iroquai a temperaturas extremas con la sesión de baile y música preparada para su primera vez en la ciudad del Santo Reino. Las entradas ya están disponibles y se espera una gran afluencia de público, dado el prestigio y la popularidad del artista. De hecho, desde la organización aconsejan comprarlas cuanto antes, ya que la mayor parte del aforo está agotado. Consíguelas en este enlace.

Ghost Tour

Este fin de semana, los valientes y curiosos de Jaén tienen una cita con lo desconocido. Del 24 al 26 de mayo, se llevará a cabo un intrigante Ghost Tour a pie por el casco histórico de la ciudad, una experiencia diseñada por Xperiences Stage Jaén y Lagarto Tours que comienza en la Plaza de la Constitución. Durante 60 minutos, los asistentes serán guiados a través de un recorrido que incluye algunos de los lugares más misteriosos de la capital. Reserva tu plaza con antelación en la web oficial del evento.

Fiestas del adelantamiento de Cazorla

Cazorla celebra, del 23 al 26 de mayo, sus Fiestas del Adelantamiento, una ocasión para dar un viaje en el tiempo hasta aterrizar en los siglos XVI y XVII donde Cazorla es la cabecera del Adelantamiento de Cazorla, un señorío jurisdiccional del arzobispado de Toledo desde 1231, año en el que el rey Fernando III el Santo realiza la donación de las villas de Quesada y Toya así como de todos los territorios que se conquistena los moros a Rodrigo Ximénez de Rada, arzobispo de Toledo y sus sucesores. Consulta la programación oficial en este enlace.

Taller de velas personalizadas

Si todavía no has asistido a ninguna de las citas del ciclo Mudejart, no te lo pierdas este sábado 25 de mayo. En horario matinal se celebrará el taller de creación de velas, un arte ancestral que llega de la mano de Cristina del Bosque Mágico. En él aprenderás a combinar elementos como piedras, conchas y hierbas para hacer tu propia vela personalizada mientras aprender más sobre todos los rituales que existen asociados a ellas. Además de todo el material necesario, incluye una consumición y acceso a una zona de tapeo patrocinada por marcas locales como Patatas Oya, Levasa y Aceitunera Jiennense, entre otras. Si además quieres hacer dos o tres talleres, podrás beneficiarte de un descuento a través de la página www.xperiencesstage.com.

Exposiciones

Últimos días para ver la exposición 'No mires, observa' en Jaén de Vinos. Una muestra que combina fotografías, ilustraciones, diseño gráfico y nuevos medios digitales que abre hasta el 25 de abril. El proyecto es fruto de un largo proceso de introspección de la autora, donde continúa aprendiendo a liberar sus emociones y sentimientos a través del arte, e invita a la reflexión y transmite mensajes para ser observados, observar es mirar con la mente.

Por otro lado, te recomendamos la visita a la exposición ‘Cerezo en flor’ en el Museo 'Cerezo Moreno', una muestra que rinde homenaje al artista de la tierra a través de diecinueve bodegones florales del reconocido pintor villargordeño, Francisco Cerezo Moreno (1919-2006) y que puedes ver hasta el 31 de mayo.

Los jueves de la Catedral

visitas guiadas a la fachada exterior de la Catedral, las galerías altas y archivo y el retablo mayor. Las plazas son limitadas, con un cupo de 30 personas por visita. Las reservas son obligatorias y se harán a través de Este jueves y el próximo, 23 y 30 de mayo, el programa de 'Los jueves de la Catedral' celebraa la fachada exterior de la Catedral, las galerías altas y archivo y el retablo mayor. Las plazas son limitadas, con un cupo de 30 personas por visita. Las reservas son obligatorias y se harán a través de www.fundacioncrj.es.

Visita Torres, pueblo del mes

Abrimos la veda a nuestras recomendaciones de sitios de la provincia de tienes que conocer con una propuesta mensual, que este mes de mayo, como no podría ser de otra manera, es para el pueblo de Torres, precioso con sus cerezos en flor propios de la época. Enclavado en la majestuosa Sierra Mágina se encuentra este municipio destacado, incluido dentro de la ruta turística Renacimiento del Sur de la Diputación de Jaén. Te lo contamos todo en este artículo.

Teatro

La compañía de teatro universitario Invitro Teatro, premiada por su trayectoria y buen hacer sobre las tablas, trae, en pequeño formato, una de sus historias más locas: 'La importancia de ser Severo' en Sala La Paca este jueves 23 de mayo. Bajo la dirección de Pedro Jiménez-Vallejo, este clásico de Oscar Wilde revive con un elenco de actores y actrices jienenses que aportan su propia esencia al archiconocido texto dramático.Chusa Fernández y Chema Trujillo en una de las escenas de la obra.