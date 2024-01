Placitas con encanto para comer en Jaén

Que Jaén es una ciudad para comérsela es algo que sale a relucir con tan solo darse una vuelta por cualquiera de sus calles. Hay quien dice que se podría atravesar la ciudad “saltando de terraza en terraza”, y no le falta razón. En el último censo conocido la cifra es clara, y es que hay 634 bares y restaurantes para sus 116.000 habitantes. Por eso, hoy queremos hablarte de cuáles son las mejores placitas con encanto para comer o cenar en Jaén capital.

Plaza de San Francisco

Conocida como la Plaza de los Naranjos, esta ubicación es impresionante porque da justo a la espalda de la Catedral de Jaén, con una entrada directa al Sagrario en la misma Plaza, junto a la estatua de Andrés de Vandelvira y bajo uno de los símbolos más oscuros del templo: el de la mona de Jaén (en este post te contamos cuál es su historia). Pero, maldiciones aparte, lo que se destaca de este lugar es el poder tomar algo bajo los preciosos naranjos que se disponen a lo largo de la terraza de un par de locales, una vinoteca y una pizzería. Sea cual sea el que elijas, la decisión será correcta, pues solo te esperan bocados deliciosos en cualquiera de ellos.

Plaza de San Ildefonso

El ahora conocido como “barrio de las Estrellas Michelin” aguarda mucho más entre sus callejuelas. Además de contar con cuatro restaurantes galardonados con este premio de alta cocina, en la misma plaza encontrarás otras opciones para todos los gustos, momentos y bolsillos: desde dos bares de copas para el tardeo perfecto hasta una hamburguesería con opciones Tex-Mex a un precio económico o uno de los bares más míticos de la zona, donde con tu bebida podrás pedir la tapa que elijas, además de disfrutar de raciones servidas con mucha generosidad.

Plaza del Pósito

Otra de las plazas monumentales del centro histórico de Jaén es la Plaza del Pósito. Una leyenda trágica de dos enamorados al puro estilo Romeo y Julieta adereza tu visita si decides descubrirla. Pero, más allá de esto, puedes disfrutar de un par de locales de comida rica, con sus correspondientes tapas para hacer boca. Desde hace poco tiempo, además, es zona neurálgica de la movida nocturna, con dos locales de ocio nocturno en los que tomarte la copa de marras y menear el esqueleto, ya que también organizan sesiones de pinchadiscos.

Plaza del Deán Mazas

Si bien esta plaza ha cambiado su aspecto con el tiempo, no necesariamente para mejor, sí es cierto que sus cuatro locales de hostelería la mantienen viva y llena de mesas en sus cuatro terrazas. Aquí podrás comer en cualquiera de ellos: algunos con especialidad de croquetas, otros con opciones de la gastronomía jiennense, y otro con algunos platos asiáticos para aquellos que se pirran por la mesa oriental. En primavera y verano, además, es zona de conciertos gratuitos al aire libre, así que ya sabes: la visita merecerá la pena.

Plaza de la Constitución

Esta plaza tiene como once nombres, así que, si te dicen de quedar en la Plaza de Hacienda, la Plaza de los Cántaros o la Plaza de la Constitución, has de saber que se trata del mismo sitio. Si bien hasta hace poco tiempo no gozaba de mucha actividad hostelera, hoy en día cuenta con tres bares indispensables: en dos de ellos podrás tapear o pedir raciones para compartir, mientras que el último te servirá unos desayunos increíbles, con las tostadas más típicas de Jaén. Si todavía no las conoces, te contamos más sobre cómo montarte un desayuno de campeones aquí.

Seguramente no están todas las que son, pero son todas las que están. Por eso, si no conoces alguno de estos lugares para comer bien y con encanto en la capital, ya estás tardando en hacer tu particular ruta. No obstante, el tiempo que tardarás en ir de una plaza a otra no supera los cuatro minutos de reloj, así que ya sabes: date una vuelta por las mejores terrazas de Jaén y celebra la vida con una buena comida al aire libre en la Ciudad del Santo Reino.